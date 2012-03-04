رهبران دینی آمریکا خواستار خاتمه شهرک سازیهای صهیونیستی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، رهبران ادیان ابراهیمی از سازمانهای دینی مختلف طی یک بیانیه که با امضای رئیس کمیته بین المللی صلح و عدالت از کنفرانس اسقفهای کاتولیک آمریکا ، اسقف اعظم بازنشسته واشنتگن و اسقف کمک بالتیمور منتشر شده خواستار عدم استفاده از لحنی شدند که چشم انداز صلح را به خطر بیاندازد.

این گروه از رهبران دینی خواستار حمایت توسعه اقتصادی فلسطین ، متوقف شدن گسترش شهرک سازی های صهیونیستی در شرق بیت المقدس شدند.

آنها همچنین عواملی که صلح در خاورمیانه را به خطر می اندازد به صورت فهرست وار بیان کرده و اظهارداشتند که مسئله برقراری صلح در سرزمین مقدس امروز مبرم تر از هر زمان دیگری است.

