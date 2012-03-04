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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۴۲

رهبران دینی آمریکا خواستار خاتمه شهرک سازیهای صهیونیستی شدند

رهبران دینی آمریکا خواستار خاتمه شهرک سازیهای صهیونیستی شدند

ابتکار عمل بین دینی رهبران ادیان توحیدی در واشنتگن طی یک بیانیه نگرانی خود را به وضعیت مردم فلسطین و گسترش شهرک سازیهای صهیونیستها ابراز کرده و اظهار داشتند که مسئله صلح و آرامش در این سرزمین مبرم تر از هر زمان دیگری است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، رهبران ادیان ابراهیمی از سازمانهای دینی مختلف طی یک بیانیه که با امضای رئیس کمیته بین المللی صلح و عدالت از کنفرانس اسقفهای کاتولیک آمریکا ، اسقف اعظم بازنشسته واشنتگن و اسقف کمک بالتیمور منتشر شده خواستار عدم استفاده از لحنی شدند که چشم انداز صلح را به خطر بیاندازد.

این گروه از رهبران دینی خواستار حمایت توسعه اقتصادی فلسطین ، متوقف شدن گسترش شهرک سازی های صهیونیستی در شرق بیت المقدس شدند.

آنها همچنین عواملی که صلح در خاورمیانه را به خطر می اندازد به صورت فهرست وار بیان کرده و اظهارداشتند که مسئله برقراری صلح در سرزمین مقدس امروز مبرم تر از هر زمان دیگری است.
 

کد مطلب 1551354

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