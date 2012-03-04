پوشش معاینات سلامت شغلی کارگران ساختمانی به 30 درصد می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا عزتیان در نخستین همایش بهداشت حرفه ای و ایمنی در کارگاههای ساختمانی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: پیش بینی، شناسایی و ارزشیابی حوادث هنگام کار، کنترل عوامل زیان آور محیط کارگران ساختمانی و کنترل سطح سلامت شاغلان این بخش از جمله اهداف اداره خدمات بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت به شمار می رود.

وی تهیه بسته های آموزشی برای کارگران ساختمانی و صدور کارت مهارت فنی را از جمله اقدامات وزارت بهداشت برای حفظ سلامت کارگران برشمرد.

رئیس اداره خدمات بهداشت حرفه ای و مشاغل خاص وزارت بهداشت تصریح کرد:‌ در این همایش دو روزه قوانین و مقررات و دستورالعمل های موجود و مرتبط با بهداشت حرفه ای و ایمنی در کارگاه های ساختمانی، بهداشت حرفه ای در کارگاههای ساختمانی و ایمنی در کارگاه های ساختمانی بررسی می شود.

پروین نصیری دبیر نخستین همایش بهداشت حرفه ای و ایمنی در کارگاههای ساختمانی نیز در این همایش گفت: صنعت ساختمانی دارای کارگران زیادی در سراسر کشور است و ماهیت این صنعت، شاغلان این بخش را با مخاطرات و مسایل ایمنی متعددی مواجه کرده است.

وی افزود: 80 مقاله به این همایش ارسال شد که 32 مقاله آن به صورت سخنرانی و بقیه بصورت پوستر در این همایش ارائه می شود.