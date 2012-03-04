پیام تقدیر مسئولان آذربایجان غربی از حضور باشکوه مردم در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا حسنی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه، آیت الله علی اکبر قریشی نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان و وحید جلال زاده استاندار آذربایجان غربی با صدور پیام مشترکی از حضور پرشور و گسترده و دشمن شکن مردم ایران اسلامی و بویژه آذربایجان غربی در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی قدر دانی کردند.



در این پیام آمده است: بار دیگر دست قدرت الهی از آستین ملت شریف و قهرمان پرور ایران اسلامی بیرون آمد و حضور میلیونی آحاد و قشرهای مختلف مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، برگ نوین و زرین دیگری در صفحات تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی افزود و شرکت این ملت قهرمان به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مدظله العالی) سیلی سختی برچهره پرتزویر دشمنان این آب وخاک نواخت.



12 اسفند 90 و حضور میلیونی مردم انقلابی، شهیدپرور، ولایتمدار و همیشه در صحنه استان آذربایجان غربی همپای سایر هموطنان در پای صندوقهای رای ثابت کرد که تحریم ها، دسیسه ها، ترور، فتنه و هزاران عملیات شیطانی دیگر، ذره ای از حرکت شتابان ایران به سمت قله های پیشرفت و بالندگی کم نمی کند.



خجسته و مبارک باد بر شما ملت عزیز و قهرمان پرور آذربایجان غربی که فارغ از نژاد و زبان اعم از شیعه و سنی و کرد و ترک و ارمنی و مسیحی، در این پیروزی و جشن ملی سهیم شدید و آفرین باد بر شما این بصیرت و آگاهی و هوشمندی، این حرکت شما لبیکی بود به ندای رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی و پاسخی دشمن شکن و قاطع بود به تبلیغات مسموم دشمنان و عناصر معلوم الحال داخلی آنان.



اینجانبان به نوبه خود از تمامی شما برادران و خواهران بیدار، بصیر و انقلابی که با حضور با شکوه خود در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بیعت دوباره خود را با آرمانهای بلند امام راحل(ره) و مقام عظمای ولایت به رخ جهانیان کشیدید صمیمانه تقدیر و تشکر نموده و موفقیت و بهروزی روز افزونتان را از درگاه خداوند متعال مسالت می نماییم.