۴۰۰۰ فرصت شغلی ویژه مددجویان زنجانی ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام ولی زاده ظهر یکشنبه در دیدار استاندار زنجان از محل کمیته امداد با ارائه گزارشی از عملکرد این نهاد در این استان، گفت: کمیته امداد با رویکرد توانمندسازی خانواده های تحت پوشش عمل می کند.



وی با اشاره به اینکه 21 هزار خانوار تحت پوشش این نهاد در استان قرار دارند، ادامه داد: پنج هزار دانش آموز و یک هزار دانشجو نیز از خدمات کمیته امداد زنجان بهره مند می شوند.

ولی زاده با اشاره به اینکه 2هزار و 400 یتیم تحت پوشش 6 هزار حامی در استان هستند، گفت: 50 درصد از این 21 هزار خانوار در چرخه فعالیت امداد وارد شده اند.



ولی زاده با بیان اینکه یکی از مهم ترین محورهای کمیته امداد توانمند سازی خانواده ها و ایجاد اشتغال است افزود: سهم کمیته امداد در شورای اشتغال و سرمایه گذاری استانداری 2 هزار فرصت شغلی بود که در سال جهاد اقتصادی بالغ بر چهارهزار و 500 فرصت شغلی ایجاد شده است.



مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) زنجان با اشاره به اینکه مسکن دارشدن خانواده ها از مهم ترین اولویت های کاری در کمیته امداد است، اذعان کرد: کمیته امداد در دولت نهم و دهم بیش از پنج هزار خانواده در شهر و روستا را صاحب مسکن کرده است.



ولی زاده با بیان اینکه یک هزار و 800 خانواده فاقد مسکن را در استان وجود دارد، یادآور شد: 700 مورد از نیاز مسکن افراد تحت پوشش کمیته امداد بر طرف شده و 400 مورد از مشکلات مسکن خانواده ها شناسایی و رفع شده است.

همچنین معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد استان زنجان نیز با اشاره به اینکه پنج هزار فرصت شغلی در استان ایجاد شده است، گفت: چهار هزار و 500 نفر از مددجویان نیز تحت پوشش دوره های فنی و حرفه ای قرار گرفتند.



حسنلو به مشارکت مردم در کمک به مددجویان اشاره کرد و گفت: این نهاد با اجرای 45 طرح مشارکتی نسبت به جمع آوری 170 میلیارد ریال کمک های مردمی اقدام کرده است.



وی مشارکت های مردمی نسبت به سال گذشته را بیش از 2 برابر عنوان کرد و گفت: در طرح احسان حسینی نیز سه میلیارد ریال کمک نقدی و غیرنقدی جمع آوری شد.



