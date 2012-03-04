ارگ آزادی میزبان جاذبه های گردشگری آذربایجان شرقی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تراب محمدی روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در این جشنواره نوروزی، آذربایجان شرقی مجموعه ای متنوع و کامل از زیبایی ها و جاذبه های فرهنگی و تاریخی خود را برای آشنایی دیگر هموطنان عرضه می کند.

وی تشریح کرد: در این جشنواره که برای سومین سال متوالی برگزار می شود، تمامی استانهای کشور و بخشهای خصوصی مرتبط با صنعت گردشگری در محل ارگ آزادی حضور می یابند.

محمدی این جشنواره را معرف آداب و رسوم و فرهنگ نوروزی اقوام ایرانی دانست و گفت: جشن ملی نوروز و آیینهای نوروزی اقوام ایران زمین، میزبان زیباییها، آداب و رسوم و سنن، آثار هنری رنگارنگ و هنرمندان نام آشنای استان آذربایجان خواهد بود.

رئیس شورای فنی صنایع دستی استان یادآور شد: نمایندگان استان آذربایجان شرقی در این جشنواره، مجموعه متنوعی از آثار هنری، دست ساخته ها، هنرهای سنتی خود را ارائه می کنند.

محمدی افزود: همچنین هنرمندان این منطقه، آیین های بومی و ملزومات نوروزی آذربایجان را همراه با نمایشهای سنتی "تکم خوانی" ، "سایاچی" و "کوسا گلین" ، موسیقی عاشیقی و اشعار غنی منطقه به عنوان تحفه نوروزی برای هموطنان و بازدیدکنندگان همراه دارند.

وی خاطرنشان کرد: بازدیدکنندگان با حضور در غرفه آذربایجان شرقی علاوه بر آشنایی با تاریخ و فرهنگ و هنر آذربایجان، با انواع سوغاتیها و شیرینیها و غذاهای سنتی آذربایجان نیز آشنا می شوند و می توانند سفره نوروز خود را با این اقلام بیارایند.

محمدی تشریح کرد: در این جشنواره، آثار و ابینه تاریخی و جاذبه های گردشگری استان که در لوحهای فشرده و بروشورها و کتابچه هایی معرفی شده اند در اختیار بازدیدکنندگان قرار می گیرد تا اطلاعات دقیقی در مورد این جاذبه ها و اماکن دیدنی به علاقمندان ارائه دهد.

نمایشگاه و جشنواره سفرهای نوروزی ایران از 17 اسفند ماه جاری در ارگ آزادی تهران با حضور نمایندگانی از تمام استانهای کشور آغاز به کار کرده و تا 20 اسفند ماه پذیرای بازدیدکنندگان از سراسر ایران اسلامی ، سفرهای کشورهای خارجی در ایران و گردشگرانی از کشورهای خارجی خواهد بود.