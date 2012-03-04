محکومیت مدیران مسئول نشریات البرز ورزشی و سایت 24

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه رسیدگی به کیفرخواست های مطرح شده علیه مدیران مسئول نشریه البرز ورزشی و سایت خبری 24 صبح امروز در شعبه 78 دادگاه کیفری به ریاست قاضی مجید باقری و با حضور اعضای هیئت منصفه مطبوعات برگزار شد.

در مورد اتهام نشر اکاذیب و توهین در نشریه البرز ورزش هیئت منصفه مطبوعات استان تهران به اتفاق آراأ متهم را مجرم تشخیص و مستحق تخفیف ندانست.

براین اساس در خصوص اتهام منتسب به مدیر مسئول سایت خبری 24 در مورد نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی هیئت منصفه متهم را به اتفاق آرا مجرم دانست و وی را مستحق تخفیف تشخیص داد.

