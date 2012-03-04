وزیر محیط زیست ارمنستان از مرکز ملی آزمون آلایندگی خودرو کرج بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر محیط زیست ارمنستان و هیئت همراه ظهر یکشنبه از مرکز ملی آزمون آلایندگی خودرو کرج بازدید کرد.

آزمایشگاه تست تطابق تولید، آزمایشگاه تست آلایندگی موتور سیکلت، آزمایشگاه تست آلایندگی خودرو سواری، آزمایشگاه تست بخار و سالن تست خودروهای سنگین از جمله بخش هایی بودند که وزیر محیط زیست ارمنستان و هیئت همراه وی از مرکز ملی آزمون آلایندگی خودرو کرج بازدید کردند.

آرام هارویتونیان وزیر محیط زیست ارمنستان، آلفرد نریسیان رئیس آزانش مدیریت ذخایر آب وزارت محیط زیست ارمنستان و کارن پاپویان دستیار وزیر محیط زیست ارمنستان از جمله افرادی بودند که از مرکز ملی آزمون آلایندگی خودرو واقع در هشتگرد بازدید کردند.

امیر وحدتی مدیر کل دفتر بررسی آلودگی هوا و پسندیده مدیر کل محیط زیست استان البرز این هیئت را همراهی کردند.

بازدید از مرکز ملی آزمون آلایندگی خودرو کرج، بازدید از تصفیه خانه بزرگ تهران(شهر ری)، بازدید از برج میلاد، جلسه جمع بندی با حضور ریاست سازمان و امضای ام او ام، کنفرانس خبری از جمله برنامه های این هیئت است.

مراسم کاشت درخت دوستی ایران و ارمنستان به مناسبت روز درختکاری، بازدید از کلیسای خلیفه گری ارامنه از دیگر برنامه های وزیر محیط زیست ارمنستان و هیئت همراه وی است.