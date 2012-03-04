به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم گفت: میزان صادرات این مجتمع تا پایان امسال به رقم ۱.۳ میلیارد دلار می رسد که نسبت به سال گذشته ۲۰۰ میلیون دلار افزایش دارد.

مصطفی مرتضوی افزود: تولید در این مجتمع پتروشیمی که بزرگ ترین واحد تولیدی الفین در جهان است، در وضعیتی مطلوب قرار دارد و با بهره برداری کامل از طرح های توسعه ای، توان تولید افزایشی مطلوب خواهد یافت.

وی افزود: مجموع ظرفیت سالانه تولید پتروشیمی جم حدود سه میلیون تن و تولید کنونی مجتمع به لحاظ ارزشی نیز دو میلیارد دلار در سال است که بیش از ۶۰ درصد آن صادر و ۴۰ درصد بقیه هم در بازارهای داخل کشور و صنایع پایین‌دستی مصرف می‌شود.

مرتضوی با بیان اینکه تقریبا تمام محصولات تولید شده این شرکت برای صادرات مناسب است، اظهار کرد: بخشی از اتیلن به عنوان یک محصول میانی و کل محصول بوتادین صادر می‌شود و بخش زیادی از پلیمرها و بنزین پیرولیز نیز، قابلیت صدور به کشورهای دیگر را دارد.

مدیرعامل پتروشیمی جم ادامه داد: با برنامه ریزیهای انجام شده، انتظار داریم سال آینده صادرات پتروشیمی جم افزایش یابد.

وی افزود: صادرات مجتمع پتروشیمی جم بازارهای مختلف جهان را در بر می‌گیرد، ضمن این‌که هم اکنون با توجه به تحریم‌ها این شرکت سعی در متنوع‌سازی بازارها دارد.

مرتضوی تصریح کرد: تحریمها بی اثر است و ما از محدودیتها فرصت ساختیم و با تنوع در بازارهای هدف نگرانی برای مقاصد صادراتی وجود ندارد.



پیشرفت ۵۷ درصدی پالایشگاه خشکی فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی

مجری در مورد عملیات رول آپ (عمودسازی) فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی گفت: عملیات رول آپ (عمودسازی) نخستین جکت فاز ۲۲ تا ۲۴ پنجم اسفند امسال به پایان می رسد، همچنین عملیات لودآپ (حمل و بارگیری) این جکت در فروردین سال آینده آغاز می شود.

فرهاد ایزدجو با بیان این که چهار جکت (پایه های سکو) در این فازها باید نصب شود، افزود: اواخر اسفند امسال عملیات عمودسازی جکت دوم، اردیبهشت سال آینده نیز جکت سوم و چهارم و یک ماه پس از آن عملیات حمل و بارگیری این جکت ها انجام می شود.

وی از پیشرفت ۵۷ درصدی ساخت پالایشگاه خشکی فاز های ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی خبر داد و افزود: با توجه به گذشت ۱۹ ماه از شروع این پروژه این میزان پیشرفت مناسب بوده است، زیرا هم اکنون ۱۶ ماه به تولید زودهنگام وقت باقی مانده است، ضمن آن که ماهانه به صورت متوسط در بخش خشکی و دریا ۳.۲ درصد پیشرفت داریم.

ایزدجو با بیان این که این فازها در مجموع چهار سکوی دریایی و ۳۸ حلقه چاه دارند، گفت: هم اکنون یک دستگاه حفاری در فازهای ۲۲ تا ۲۴ وجود دارد و حفاری در حال انجام است و بر اساس برنامه همزمان با نصب جکت ها شمار دکل های حفاری این فازها به چهار دکل افزایش خواهد یافت.

مجری این فازها افزود: عملیات حفاری چاه ها در این فازها از چند ماه گذشته شروع شده و هم اکنون نخستین چاه این سه فاز تا عمق ۱۰۷۰ متری پیش رفته است.

وی کل خط لوله موردنیاز در فازهای ۲۲ تا ۲۴ را ۱۱۰ کیلومتر اعلام کرد و گفت: ۶۰ کیلومتر از خط لوله دریایی این فازها خریداری شده است و شرکت صدرا به عنوان پیمانکار بخش خط لوله عملیات لوله اندازی این فاز را از اردیبهشت سال آینده آغاز خواهد کرد.



تولید زودهنگام فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی در نیمه اول سال ۹۲

مجری فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی از وارد مدار تولید شدن فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی در نیمه اول سال ۹۲ خبر داد و گفت: در نخستین مرحله از تولید زودهنگام این فازها با ظرفیت روزانه ۱۵ میلیون متر مکعب و در مرحله دوم با ظرفیت تولید روزانه ۵۰ میلیون متر مکعب گاز در مدار تولید قرار می گیرند.

فرهاد ایزدجو از شروع تولید بخار در بخش خشکی این فازها تا خرداد ماه سال آینده خبر داد و گفت: نصب مکانیکی بویلر این فازها به پایان رسیده است، ضمن آن که همزمان با تولید بخار در این فازها بخش آبگیر و آب شیرین کن نیز به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: پکیج ها مختلف پالایشگاهی، تجهیزات ثابت مخازن، وصلها و درامها در حال نصب است.

ایزدجو زمان دقیق شروع کابل کشی در فاز ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی را فروردین سال ۹۱ اعلام و تصریح کرد: امیدواریم با شروع این کار برق رسانی به بخش های مختلف این فاز نیز همزمان آغاز شود.

مجری فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی از پایان ۸۵ هزار اینچ قطر عملیات پایپینگ در این فاز خبر داد و گفت: به زودی با راه اندازی خط تولید پایپینگ، ظرفیت روزانه پایپینگ لوله در این فاز به ۱۰ هزار اینچ قطر خواهد رسید.

ایزدجو گفت: در زمینه تامین منابع مالی پروژه مشکلی وجود ندارد و پول پیمانکاران در زمان مقرر پرداخت می شود، ضمن آن که تجهیزات سرچاهی برای چاه های اولیه موجود و بقیه تجهیزات این بخش نیز در دست تهیه است.



شرکت پتروشیمی مبین،رتبه نخست نظام پیشنهادهای پتروشیمی را کسب کرد

در ارزیابی دبیرخانه نظام مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی از عملکرد نظام پیشنهادها در شرکت های پتروشیمی تابعه، شرکت پتروشیمی مبین با کسب رتبه نخست در چهار شاخص از میان هفت شاخص، به مقام برتر نظام پیشنهادهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۸۹ دست یافت.

بر اساس این گزارش، از آغاز امسال ۴۷۹ پیشنهاد از سوی کارکنان پتروشیمی مبین مطرح شده که بیش از ۱۲۰ پیشنهاد آن به تصویب رسیده و ۹۲.۵ میلیارد ریال صرفه جویی در پی داشته است.

همچنین با مشارکت مجموعه کارکنان پتروشیمی مبین از ابتدای استقرار نظام پیشنهادها از پنج سال گذشته تاکنون ۵۳۸۰ پیشنهاد سازنده دریافت شده که بیش از ۶۰ میلیارد تومان صرفه جویی در پی داشته است.

بخش عمده ای از صرفه جویی ها در شرکت پتروشیمی مبین رویکرد خودکفایی داشته است.



انتشار ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت پارس جنوبی

مدیر امور مالی شرکت نفت و گاز پارس گفت: نرخ سود علی الحساب این اوراق ۲۰ درصد، نرخ بازخرید آنها پیش از سررسید نهایی در سال اول ۱۸ درصد و سال دوم به بعد ۱۹.۵ درصد، همچنین نرخ موثر این اوراق ۲۷ درصد در نظرگرفته شده است.

تورج جهان آرا ادامه داد: این اوراق چهار ساله، بی نام، معاف از مالیات و قابل بازخرید در همه شعب بانک عامل است و انتشار آنها تا روز پنج شنبه (۱۸ اسفند) در همه شعب منتخب بانک ملت ادامه دارد.

وی با بیان این که امسال ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت از سوی بانک ملت فروخته شد، گفت: بهمن امسال بانک ملت در دو مرحله اوراق مشارکت پارس جنوبی فروخت و اسفند امسال برای سومین بار مجوز انتشار پنج هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت پارس جنوبی از سوی بانک مرکزی به این بانک داده شد.

امسال در مرحله نخست انتشار اوراق مشارکت پارس جنوبی، پنج هزار میلیارد ریال از سوی شرکت نفت و گاز پارس به عاملیت بانک تجارت منتشر و با توجه به نرخ سود سالانه ۱۷ درصد و نرخ بازخرید پایین این اوراق، تنها ۲۰ درصد این میزان فروخته شد.

در نتیجه تصمیم دولت برای جذاب شدن پول ملی، بانک مرکزی سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور را ۵ بهمن امسال ابلاغ کرد که بر اساس آن نرخ سود اوراق مشارکت به ۲۰ درصد و نرخ سود تسهیلات بانکی تا ۱۵ درصد افزایش یافت.