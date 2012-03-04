نشست "تجزیه و تحلیل بودجه دولت" برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به همت پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نشست "تجزیه و تحلیل بودجه دولت" با حضور دکتر داوود دانش جعفری، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی در این پژوهشگاه برگزار می شود.

این نشست شنبه 20 اسفندماه از ساعت 14 تا 16 در سالن حکمت این پژوهشگاه برگزار می شود و حضور علاقه مندان برای شرکت در این نشست آزاد است.

همچنین روز گذشته نشست دشواری های توسعه در اقتصاد رانتی با حضور دکتر فرشاد مؤمنی از ساعت 14 تا 16 در این پژوهشگاه برگزار شد.

یادآور می شود، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در برگزاره کردستان، نبش خیابان 64 واقع است.