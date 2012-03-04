حضور گسترده مردم پشتوانه محکمی برای نظام شد

مهدی ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با حضور و مشارکت بی بدیل مردم حماسه ای ماندگار آفریده شد و برگ زرین دیگری به دفتر پرافتخار ملت سرافراز ایران بویژه شهرستان کرج افزوده شد.

وی افزود: خوشبختانه با افزایش مشارکت مردم در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بار دیگر توطئه دشمنان برای کمرنگ نشان دادن حضور و حمایت مردم از نظام و ولایت نقش برآب شد.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان باید قدردان این حمایت باشند، خاطر نشان کرد: مردم با حمایت گسترده، پشتیبانی خود را از نظام و انقلاب به گوش جهانیان رساندند بنابراین در این برهه از زمان باید با خدمتگزاری صادقانه به مردم پاسخ مناسبی به این حضور بی نظیر دهیم.

فرماندار کرج تصریح کرد: این انتخابات در شرایط حساسی برگزار شد و اعلام حمایت و پشتیبانی مردم از نظام در این زمان حساس دلگرمی و پشتوانه مهمی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی شد برای مقابله با تهدیدها و تحریم های دشمنان داخلی و خارجی نظام.

وی با تبریک به همه منتخبین مردم به ویژه نمایندگان کرج گفت: همراهی سایر کاندیداها با منتخبان مردم وسایر مسئولان این شهرستان را برای رشد و شکوفایی بیش از پیش استان و شهرستان سرافرازمان را ارج می نهیم و امید داریم که در این برهه حساس از زمان با پشتیبانی تمامی خدمتگزاران به مردم ونظام مقدس جمهوری اسلامی شاهد رشد و توسعه روزافزون در شهرستان کرج باشیم.

