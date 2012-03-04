ضرورت آموزش مددجویان کمیته امداد آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده بعد از ظهر یکشنبه در جریان دیدار با مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان غربی به مناسبت 14 اسفند سالروز تشکیل این نهاد انقلابی، افزود: توانمند سازی، آموزش و توسعه مشارکتهای مردمی باید مورد توجه مسئولان کمیته امداد امام خمینی (ره) باشد.

وی عنصر توانمند سازی را از جمله عوامل مهم و موثر در این نهاد عنوان کرد و اظهار داشت: در این زمینه جوانان و دانشجویان به عنوان یک قشر تاثیر گذار در جامعه نباید فراموش شده و باید همیشه این قشر فعال بیش از پیش مورد توجه باشد.

استاندار آذربایجان غربی آموزش را از دیگر عوامل مهم در این نهاد دانست و ادامه داد: آموزش باید در زمینه ها و سنین مختلف مورد توجه بوده که آموزشهای مهارتی و فرهنگی اعم از مباحث دینی و مهارتهای زندگی و شغلی از جمله آنها است.

جلال زاده گفت: توسعه مشارکتهای مردمی نیز باید به عنوان عامل مهمی برای فعالیتهای این نهاد بوده که در این بخش نیز باید نفس مشارکت مردم بیشتر مورد توجه قرار گیرد نه میزان مشارکت، چرا که نفس مشارکت در تک تک افراد جامعه روحیه ایثار و توجه به جامعه را تقویت می کند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به سه هزار نفر طی سال گذشته اظهار امیدواری کرد: این میزان امسال به چهارهزار نفر افزایش یابد.

جلال حسین زاده در ادامه با اشاره به اینکه 17 هزار و 700 دانش آموز و سه هزار و 470 دانشجو تحت پوشش این کمیته قرار دارند، افزود: 11 هزار نفر از خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) بیمه شده اند.

وی میزان درآمد های حاصله از بخش مشارکتهای مردمی را 150 میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: 9 هزار و 500 یتیم با 15 هزار حامی در این کمیته تحت پوشش قرار می گیرند.