کمیته امدادنقش مهمی در محرومیت زدایی داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد، ظهر یکشنبه در بازدید از کمیته امداد استان زنجان با اشاره به اینکه یکی از اقدامات موثر و ماندگار بنیانگذار کبیر انقلاب پس از پیروزی انقلاب تاسیس کمیته امداد بود، گفت: این نهاد در اثر نگاه عمیق و دورنگری آن حضرت 22 روز پس از پیروزی انقلاب تاسیس شد.



وی با اشاره به اینکه پس از 34 سال ازعمر پربرکت انقلاب شاهد خدمات بسیاری از این نهاد هستیم، ادامه داد: این نهاد با هدف محرومیت زدایی و رفع محرومیت جامعه مددجویان تشکیل شده است و در همین راستا نیز حرکت می کند.



رئوفی نژاد به مقوله اشتغال و خارج کردن خانوارهای توانمند از چرخه کمیته امداد اشاره کرد و یادآور شد: در همین راستا کمیته امداد توانسته بیش از سهمیه خود یعنی 4 هزار و 600 فرصت شغلی برای جامعه هدف خود ایجاد کند که در نوع خود بی نظیر است.



استاندار زنجان با اشاره به ایجاد انقلابی در بخش های آموزشی، اشتغال و مسکن در این حوزه، ادامه داد: این نتایج حاصل کار تمام کسانی است که در این زمینه زحمت کشیده اند.



رئوفی نژاد با اشاربه به اینکه اشتغال استان در سال جاری 40 هزار و 400 نفر بود، افزود: تاکنون ما به بیش از 10 درصد از سهم اشتغال خود در استان جامه عمل پوشانده ایم.



استاندار زنجان با اشاره به اینکه پیش بینی می شود تا پایان سال جاری 120 درصد از سهم اشتغال امسال را عملی کنیم، افزود: سهم قابل توجه اشتغال مروبط به کمیته امداد با 2100 فرصت شغلی بود که تاکنون 5 هزار اشتغال با 25 میلیارد تومان ایجاد شده است.



رئوفی نژاد پرداخت تسهیلات اشتغال به مددجویان را سهل الوصول خواند و افزود: این تسهیلات در کمیته امداد مدیریت می شود و در کنار آن اشتغالزایی ایجاد می شود.



وی اشتغال ایجاد شده در این نهاد را از نظر کمی و کیفی خوب ارزیابی کرد و گفت: اشتغالزایی در کمیته امداد به دلیل مدیریت و نظارت در آن ، پایدار است.



استاندار زنجان، نگاه به کمیته امداد را نگاه ویژه ای خواند و افزود: امروز با سرعت قابل توجهی در مقوله مسکن مددجویان کل استان اقدام می کنیم.



