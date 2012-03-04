485میلیون سهم در بورس تهران داد و ستد شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان معاملات امروز یکشنبه بورس تهران معامله گران تالار شیشه ای 485 میلیون و 932 هزار و 585 برگه سهم و حق تقدم را به ارزش 914 میلیارد و 12 میلیون و 506 هزار ریال در 23 هزار و 974 نوبت معاملاتی داد و ستد کردند.

در معاملات روز جاری بازار دارای روندی صعودی با رشد شاخص ها بود و شاخص کل 52 واحد رشد کرد و به رقم 25 هزار و 417 واحد رسید.

شاخص صنعت نیز رشدی 53 واحدی را تجربه کرد و شاخص 50 شرکت فعالتر با افت نامحسوس نیم واحدی روبرو شد. همچنین شاخص های بازار اول و دوم 16 و 285 واحد رشد کردند.