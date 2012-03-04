انتخابات عرصه اعتماد مردم به مجریان اجرایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عنابستانی پس از برگزاری موفقیت آمیز انتخابات مجلس نهم در چهار حوزه انتخابیه چهارمحال وبختیاری، افزود: در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی همه اقشار و گروه ها و صاحبان عقاید موجود در نظام جمهوری اسلامی در این انتخابات شرکت کردند.

وی با اشاره به اینکه از رسانه های غربی تلاش های بسیاری برای عدم وجود سلامت درانتخابات انجام شد، افزود: مردم با حضور خود نشان دادندکه اعتماد بین مردم، نظام و مجریان برگزار کننده بیش از پیش است.

استاندار چهارمحال وبختیاری گفت: مردم در روز دوازدهم اسفندماه نشان دادند که با تمام وجود و با تمام هستی خود در برابر هجمه دشمنان ایستادگی می کنند وهنگامی که دشمن نظام جمهوری اسلامی ایران را مورد هجمه قرار می دهد، با تمام وجود به میدان می آیند.

رکورد مشارکت در انتخابات در چهارمحال و بختیاری شکسته شد

مسئول کمیته اطلاع رسانی ستادانتخابات استان چهار محال و بختیاری گفت: رکورد مشارکت در انتخابات در چهارمحال و بختیاری شکسته شد.

مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان چهار محال و بخیاری گفت: میزان مشارکت مردم استان در این دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را بر اساس پیش بینیهای اولیه با توجه به میزان آراء شمارش شده حدود ۸۲ درصد برآورد کرد.

کیومرث مرادی افزود: حضور حداکثری مردم در انتخابات نشان از اقتدار آنها به ولایت فقیه، نظام و قدردانی از خدمات شایسته دولت خدمتگزار است.

وی گفت: درصدمشارکت مردم درهشتمین دوره مجلس در استان ۷۵ درصد بود.

ثبت احوال چهارمحال وبختیاری دو هزار استعلام انجام داد

مدیرکل ثبت احوال چهارمحال وبختیاری گفت: ادارات تابعه این سازمان، روز پنجشنبه ۱۱ اسفند و جمعه ۱۲ اسفند دو هزار ۶۰۰ استعلام انجام دادند.

عبدالرسول غزالی اظهار داشت: از مجموع استعلام های انجام شده، دوهزار ۴۰۰ استعلام مربوط به دریافت و تائید شماره ملی و مابقی، در خصوص رفع مغایرت های احتمالی شناسنامه ها، تعویض و صدور المثنی بوده است.

وی گفت: در ۱۲ اسفند تا پایان ساعت اخذ رأی ، مراجعان در ۱۲ پایگاه این اداره، خدمات مورد نیاز ثبت احوال را دریافت کردند.

130خبرنگار و عکاس حضور مردم چهارمحال و بختیاری در انتخابات را به تصویرکشیدند

رئیس ستاد اطلاع رسانی و امور تبلیغات استانداری چهارمحال وبختیاری گفت: 130خبرنگار،‌ عکاس، ‌گزارشگر و تصویر بردار از صدا و سیما، خبرگزاریها، مطبوعات محلی و سراسری فعال استان، حضور گسترده و پرشور مردم در انتخابات مجلس نهم را به تصویر کشیدند.

کیومرث مرادی افزود: این خبرنگاران و تصویر برداران با استقرار در شعبه های اخذ رای، اخبار لحظه به لحظه حماسه بزرگ مردم چهارمحال وبختیاری را به تصویر کشیدند.

وی ‌نقش موثر رسانه های گروهی در انعکاس صحنه های شورانگیز اشاره کرد و افزود: مهم نیست که اصحاب رسانه از چه جناح فکری و عقیدتی هستند بلکه مهم درک نقاط وحدت و یادآوری اشتراک در منافع ملی به هنگام انتشار اخبار انتخاباتی است.

حضور حداکثری مردم پای صندوق های رای نظام را بیمه کرد

استاندار چهارمحال وبختیاری گفت: حضور حداکثری و پرشور مردم پای صندوق های رای، نظام جمهوری اسلامی در برابر توطئه های دشمن بیمه کرد.

علی اصغر عنابستانی افزود: مردم ایران، هوشمند و آگاهند و با بصیرت مجلس قوی و کارآمد را تشکیل دادند.

استاندار چهارمحال وبختیاری به حضور پرشور مردم درانتخابات در شعبه های اخذ رای این استان اشاره کرد و افزود: چهارمحال و بختیاری در این دوره از انتخابات نیز جزء استان های برتر کشور بود.