آغاز طرح احداث یکهزار و 200 چشمه سرویس بهداشتی در مرقد امام(ره)

به گزارش خبرگزاری مهر، باقر صاد ضمن بازید از طرحهای سازمان بهشت زهرا(س) در جریان اقدامات این سازمان در رابطه با مراسم پایانی سال و به ویژه پنج شنبه و جمعه آخر سال، طرح استقبال از بهار و برنامه های گسترده در آستانه تحویل سال نو در گلزار شهدای بهشت زهرا(س) قرار گرفت.

وی همچنین از اقدامات خدماتی، رفاهی و عمرانی انجام شده در حرم مطهر امام(ره) به ویژه در زمینه فضای سبز، خدمات شهری، زیبا سازی، کاشت و جابجایی نهال، ساخت آلاچیق بازدید کرد.

این مسئول در جریان پیشرفت طرحهای عمرانی شهرداری حرم مطهر امام (ره) در راستای رفاه حال زائران امام خمینی(ره) که تا ایام سالگرد ارتحال خمینی کبیر در سال 91 آماده خواهد شد بازدید کرد و دستورات لازم را برای آماده سازی این طرحها تا ایام ارتحال سال آینده صادر کرد.

گفتنی است مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) و شهردار حرم مطهر امام(ره) عنوان کردند که این سازمان از هر نظر آماده حضور میلیونی مردم در روزهای پایانی سال است.

پانزدهمین نشست بانوان راوی دفاع مقدس در ری برگزار می شود

پانزدهمین نشست هم اندیشی مجمع بانوان راوی دفاع مقدس فردا از سوی حوزه هنری مرکز ری در محل نمایشگاه حوزه هنری استان تهران برگزار می شود.

این نشست که آخرین جلسه در سال 1390 است، با حضور اعضای مجمع بانوان ری ، بر سر سفره هفت سین به یاد شهدا برگزار خواهد شد.

در این جلسه بانوان در کارگاهی به نقل خاطرات خود در ایام نوروز خواهند پرداخت که از مجموعه الکترونیکی "حضور" رونمایی خواهد شد.

آزمون سلامت روانی – رفتاری دانش آموزان برگزار شد

دومین مرحله از آزمونهای نوین مشاوره ای با عنوان سلامت روانی- رفتاری در بین دانش آموزان پایه اول متوسطه و با مشارکت بیش از شش هزار دانش آموز دختر و پسر در سطح شهرستانهای استان تهران برگزار شد.

گروه مشاوره تربیتی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران به منظور ارزیابی علایق و استعدادهای دانش آموزان،‌ برای اولین بار دومین مرحله این آزمون را برگزار کرد.

هدف از برگزاری این آزمون غربالگری دانش آموزان در گروه سنی 19-14 ساله در ابعاد روانی،‌ اجتماعی، خانوادگی و سازگاری، شناسایی فراوانی مشکلات با توجه به مؤلفه های آزمون در دانش آموزان،‌ برنامه ریزی برای اقدام پیشگیرانه در سطح خرد و کلان، طراحی برنامه های راهنمایی و مشاوره ای متناسب با نیاز دانش آموزان اعلام شد.

برگزاری گفتمان دانشجویی با موضوع مهدویت در فیروزکوه



گفتمان دانشجویی و طلاب علوم حوزوی با موضوع مهدویت به همت تبلیغات اسلامی فیروزکوه در این شهرستان برگزار شد.

استاد این گفتمان با اشاره به سوره مبارکه حمد گفت: برای رسیدن به حق، یک راه داریم و آن راه اسلام است.

ابوالفضل مستقیمان معنای بصیرت را تشخیص حق از باطل دانست و افزود: براى نیل به مقام رفیع بصیرت باید به بازسازى و اصلاح نفس خویش بپردازیم و توبه اولین گام براى تهذیب نفس و تحصیل بصیرت است.

وی عنوان کرد: ایمان، یک تصدیق قلبی است، اگر علم ما به ایمان تبدیل شود، قطعا دیگر در محضر خدا معصیت شکل نمی گیرد.

انواع مواد محترقه در دماوند کشف شد

فرمانده انتظامی شهرستان دماوند از کشف مقادیر قابل توجهی از انواع مواد محترقه توسط پلیس در این شهرستان خبر داد.

فرهاد قدسی اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با مواد محترقه در آستانه روزهای پایانی سال و به دنبال کسب اخبار و اطلاعاتی مبنی بر فروش مواد محترقه توسط فردی بلافاصله موضوع در دستور کار مأموران کلانتری 12 گیلاوند قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری 12 گیلاوند در یک عملیات غافلگیرانه فرد مورد نظر را در حین فروش مواد محترقه شناسایی و دستگیر کردند.

این مسئول یادآور شد: در بازرسی از مغازه و خودروی این فرد مقادیر زیادی از انواع مواد محترقه کشف و ضبط شد.

قدسی تصریح کرد: در این زمینه پرونده تشکیل و متهم به همراه پرونده برای رسیدگی بیشتر به پلیس امنیت عمومی شهرستان دماوند تحویل داده شد.