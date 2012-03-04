نماینده دانشگاه آزاد در رده بندی کلی سوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله دهم تور دوچرخه سواری بین المللی لانکاوی مالزی در مسیر" تاسیک کنید – کوالاترنگانو" به مسافت 7/110 کیلومتر برگزار شد که "آندره ا گواردینی" از تیم "فارنس وینی" ایتالیا با زمان 2 ساعت و 36 دقیقه و 42 ثانیه رتبه نخست این مرحله را در رده بندی انفرادی را به خود اختصاص داد.

همچنین " یاکوب کوگ" از تیم "یونایتد هلث کر " آمریکا و "سونی کلبرلی" از تیم " کولناگو CSF اینوکس " ایرلند با زمان های مشابه نسبت به نفر اول به ترتیب بر روی سکوی دوم و سوم ایستادند.

براساس این گزارش حسین ناطقی از تیم پتروشیمی تبریزبا زمان مشابه نسبت به نفر اول در رده هفتم ایستاد، "فردی گونزالس" از تیم دانشگاه آزاد با 6 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول رده دوازدهم را به خود اختصاص داد و حسین عسگری از تیم پتروشیمی تبریزبا 6 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول در رده هجدهم قرار گرفت.

علیرضا حقی از تیم دانشگاه آزاد با 6 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول در رده نوزدهم، قادر میزبانی از تیم پتروشیمی تبریزبا زمان 6 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول در رده سی و سوم و رامین ملکی از تیم پتروشیمی تبریزبا 13 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول در رده چهل و سوم قرارگرفتند.

عباس سعیدی تنها از تیم دانشگاه آزاد با 13 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول رده پنجاه و چهارم را از آن خود کرد، "ویکتور نینو کوره دور" با 13 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول در رده پنجاه و پنجم قرار گرفت و بهنام خلیلی خسروشاهی با 18 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول در رده پنجاه و هشتم ایستاد.

در مجموع 10 مرحله "ویکتور نینو کوردرو" رکابزن کلمبیایی تیم دانشگاه آزاد در رده سوم جدول نهایی را به خود اختصاص داد و قادر میزبانی از تیم پتروشیمی تبریز در رده هفتم کل تور قرار گرفت.