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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۱۲

تور بین‌‌المللی لانکاوی مالزی/

نماینده دانشگاه آزاد در رده بندی کلی سوم شد

نماینده دانشگاه آزاد در رده بندی کلی سوم شد

مرحله دهم تور دوچرخه سواری بین المللی لانکاوی مالزی با کسب مقام سوم توسط رکابزن تیم دانشگاه آزاد و مقام هفتم توسط رکابزن تیم پتروشیمی تبریز در رده بندی مجموع انفرادی پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله دهم تور دوچرخه سواری بین المللی لانکاوی مالزی در مسیر" تاسیک کنید – کوالاترنگانو" به مسافت 7/110 کیلومتر برگزار شد که "آندره ا گواردینی" از تیم "فارنس وینی" ایتالیا با زمان 2 ساعت و 36 دقیقه و 42 ثانیه رتبه نخست این مرحله را در رده بندی انفرادی را به خود اختصاص داد.

همچنین " یاکوب کوگ" از تیم "یونایتد هلث کر " آمریکا و "سونی کلبرلی" از تیم " کولناگو CSF اینوکس " ایرلند با زمان های مشابه نسبت به نفر اول به ترتیب بر روی سکوی دوم و سوم ایستادند.

براساس این گزارش حسین ناطقی از تیم پتروشیمی تبریزبا زمان مشابه نسبت به نفر اول در رده هفتم ایستاد، "فردی گونزالس" از تیم دانشگاه آزاد با 6 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول رده دوازدهم را به خود اختصاص داد و حسین عسگری از تیم پتروشیمی تبریزبا 6 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول در رده هجدهم قرار گرفت.

علیرضا حقی از تیم دانشگاه آزاد با 6 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول در رده نوزدهم، قادر میزبانی از تیم پتروشیمی تبریزبا زمان 6 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول در رده سی و سوم و رامین ملکی از تیم پتروشیمی تبریزبا 13 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول در رده چهل و سوم قرارگرفتند.

عباس سعیدی تنها از تیم دانشگاه آزاد با 13 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول رده پنجاه و چهارم را از آن خود کرد، "ویکتور نینو کوره دور" با 13 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول در رده پنجاه و پنجم قرار گرفت و بهنام خلیلی خسروشاهی با 18 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول در رده پنجاه و هشتم ایستاد.

در مجموع 10 مرحله "ویکتور نینو کوردرو" رکابزن کلمبیایی تیم دانشگاه آزاد در رده سوم جدول نهایی را به خود اختصاص داد و قادر میزبانی از تیم پتروشیمی تبریز  در رده هفتم کل تور قرار گرفت.

کد مطلب 1551376

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