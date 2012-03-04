سالن شماره 3 خانه تئاتر تبریز تا پایان امسال افتتاح می شود

عباسعلی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سالن شماره 3 خانه تئاتر تبریز که با مساعدت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی و انجمن نمایش استان و نیز همراهی داوطلبانه هنرمندان تئاتر تبریز راه اندازی شده، تا پایان سال مورد بهره برداری رسمی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: این سالن که ویژه اجراهای کارگاهی است، هم اکنون در مرحله تجهیز به دستگاه های نور و صوت بوده و کار آکوستیک کردن آن به اتمام رسیده است.

رئیس خانه تئاتر تبریز با بیان اینکه امسال در این کلانشهر 75 نمایش، مجوز اجرا از سوی شورای ارزشیابی دریافت کرده است، گفت: افتتاح سالن یادشده، اجراهای نمایش در تبریز را باکیفیت تر کرده و سالی پرونق برای هنر تئاتر و هنرمندان این رشته در سال 91 را نوید می دهد.

زارع اظهار داشت: با افتتاح و بهره برداری از سالن شماره سه خانه تئاتر تبریز، شمار سالنهای نمایش در این کلانشهر به عدد شش افزایش می یابد که می تواند بخش عمده ای از مشکلات ناشی از کمبود سالن تئاتر در تبریز طی دهه های اخیر را مرتفع کند.

وی با اشاره به ظرفیت 50 نفری سالن شماره سه مجموعه خانه تئاتر تبریز، گفت: این سالن به شیوه "بلک باکس" ساخته شده و این امکان را به کارگردان های مختلف می دهد تا جایگاه مخاطب را بسته به نوع اجرای خود تغییر دهند.

به گفته رئیس خانه تئاتر تبریز، با وجود صرف هزینه بسیار کم برای فعال کردن سالن نوبنیاد که به شکل مخروبه رها شده بود، جدیدترین امکانات و تجهیزات نور و صدا در آن مورد استفاده قرار می گیرد.