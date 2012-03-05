محقق ایرانی خرده شیشه را به بتنی مقاوم تبدیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروشیان- استاد مهندسی عمران دانشگاه میشیگان با استفاده از ضایعات شیشه ای علاوه بر کاستن میزان زباله های شیشه ای، به کاهش تشعشعات کربنی نیز کمک خواهد کرد زیرا از میزان حرارت مورد نیاز برای تولید سیمان خواهد کاست.

بتنی که 20 درصد از سیمان آن توسط ضایعات سائیده شده و پودر شده شیشه ای جایگزین شده در نقاط مختلف دانشگاه میشیگان مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج مثبتی به جا گذاشته است.

سروشیان که بر روی ترکیب شیشه-بتن مطالعه کرده است می گوید شیشه آسیاب شده با هیدراتهای سیمانی وارد واکنش می شود و به این شکل ساختار شیمیایی سیمان به واسطه شیشه بهبود پیدا می کند. سروشیان می گوید این شیشه این بتن جدید را قدرتمند تر و بادوام تر می کند و میزان جذب آب آن به اندازه میزان جذب آب توسط سیمانهای عادی نیست.

این بتن ظاهری متفاوت از بتنهای دیگر ندارد و تنها کمی کم رنگ تر است، اما از نظر دیگر ویژگی ها از بتن معمولی کاملا غیر قابل تشخیص است.

بر اساس گزارش فیزورگ، سروشیان می گوید که سیمان در درجه حرارت بسیار بالایی ساخته می شود و استفاده از شیشه چرخ شده می تواند از میزان انرژی و دی اکسید کربن که برای تولید این حرارت صرف و ساطع می شود، بکاهد. از این رو استفاده از چنین بتنی می تواند فواید زیست محیطی و اقتصادی فراوانی داشته باشد.