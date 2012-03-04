به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، محمد رویانیان که در جریان بازی قبلی استقلال برابر الاتفاق عربستان از مرحله حذفی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا، از هواداران پرسپولیس خواسته بود که ازتیم استقلال حمایت کنند، در آستانه بازی این تیم برابر الریان قطر اظهار داشت: آنجایی که نام ایران به میان می آید باید تعلقات رنگی را کنار گذاشت. بازیکنان استقلال روز سه شنبه به عنوان سفیران ایران در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا حضور دارند و برد آنها را پیروزی خودمان و فوتبال ایران می دانیم.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: پرسپولیس در ریاض تنها است، اما شک ندارم ایرانی های مقیم قطر روز سه ­شنبه فارغ از رنگ­های قرمز و آبی با تمام توان استقلال ایران را همراهی خواهند کرد. برای تیم قدرتمند استقلال در بازی مقابل الریان قطر آروزی موفقیت و برای پیروزی آنها دعا می کنم.

هفته نخست فصل جدید رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا روز 16 اسفند با دیدار تیم های فوتبال استقلال با الریان آغاز خواهد شد و روز 17 اسفند نیز تیم فوتبال پرسپولیس در ریاض به مصاف تیم الهلال عربستان خواهد رفت.