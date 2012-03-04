سرانه مطالعه کشور در وضعیت مطلوبی قرار ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خاتمی ظهر یکشنبه در دیدار با کارکنان کتابخانه‌های عمومی استان زنجان افزود: همان‌طور که در هر کشوری، پشتوانه‌های آن توسط افرادی حفظ می‌شود کتابداران نیز به عنوان پاسداران گنجینه‌های ارزشمند بشری، وظیفه حفظ این گنج گران‌بها را بر عهده دارند.

وی ادامه داد: با توجه به آمار ارائه شده از وضعیت کتابخوانی در سطح استان و راه طولانی پیش رو جهت رسیدن به وضعیت مطلوب، تلاش نرم‌افزاری و سخت‌افزاری فراوانی در راستای ایجاد فرهنگ کتابخوانی و مسائل عمرانی ساخت کتابخانه‌ها باید صورت گیرد.

حجت الاسلام خاتمی افزود: با نگاهی اجمالی به زندگی خانواده‌ها در کشورهای پیشرفته، می‌توان نقش مطالعه را در بین تک‌تک اعضاء این خانواده‌ها به وضوح مشاهده کرده و فضای علمی و فرهنگی حاکم بر برخی از این خانواده‌ها را به روشنی حس کرد، در حالی که متأسفانه فرهنگ مطالعه در بین کشورهای جهان سوم، هنوز به میزان مطلوب رواج نیافته است.

امام جمعه زنجان، اوصاف و ارزش‌های کتاب و کتابخوانی را فراتر از سرانه حال حاضر کتاب و کتابخوانی در کشور دانست و افزود: باید تلاش مسئولان بخش کتابخانه‌های عمومی در راستای مطرح کردن کتابخوانی به عنوان فرهنگ عمومی افزایش یافته و بسترها و زمینه‎‌های افزایش میزان مطالعه در خانواده‌های ایرانی را مهیا سازند.

حجت‌الاسلام خاتمی تصریح کرد: همان‌طور که در هر کشوری، پشتوانه‎‌های آن ملت توسط افرادی، حفظ می‌شوند، کتابداران نیز به عنوان پاسداران گنجینه‌های ارزشمند بشری، وظیفه حفظ این گنج گران‌بها را بر عهده دارند.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان تأکید کرد: استان زنجان با پرورش اندیشمندان، شعرا، ادیبان و مردان بزرگ و مطرح در سطح کشور، سابقه و تاریخچه‌ای کهن و پرافتخار در زمینه توجه به امر مطالعه و مباحث مرتبط با آن داشته و باید امروز با تکیه بر این تاریخ کهن، در جهت توسعه کمی و کیفی این امر تلاش مضاعف صورت گیرد.

حجت الاسلام خاتمی حضور حماسی مردم در انتخابات 12 اسفندماه را نشانه احساس مسئولیت و پایبندی آنان به نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و افزود: مردم با ایستادگی در مقابل تبلیغات کشورهای غربی و تحریم‌های جهانی، از دین و کشور حفاظت کرده و به این صورت، جهاد خویش را ادا کردند.