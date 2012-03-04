46 میلیارد ریال به فعالان صنایع دستی مازندران اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی ظهر یکشنبه در جلسه تودیع و معارفه مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران افزود: اگرچه اعتبارات بخش صنایع دستی مکفی نبوده ولی توانمندی صنعتگران این حرفه بسیار ستودنی است.

وی اظهار داشت: هم اکنون بانکهای استان با تنگناهای بودجه ای مواجه بوده ولی باید به اعتبارات حوزه گردشگری استان نگاه ویژه داشت.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه صنعت گلیم، نمد و متکازین مازندران شهره جهانی دارد، تصریح کرد: باید نگاه مسئولان صنایع دستی استان به این حوزه بیشتر باشد.

طاهایی با بیان اینکه مازندران دارای مواهب طبیعی نظیر جنگل، دریا، کوه و جاذبه های بکر زیبایی است، یادآور شد: توسعه گردشگری مازندران با تعامل همه دستگاههای اجرایی محقق خواهد شد.

وی با اعلام اینکه متاسفانه زباله معضل اساسی استان گردشگرپذیر مازندران است، افزود: متاسفانه گردشگران با تولید زباله، چهره استان را زشت می کنند.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه مردم استفاده ملی از جاذبه های گردشگری استان می کنند، یادآور شد: اعتبارات ملی حوزه گردشگری مازندران باید بیشتر شود.

وی از تاسیس دانشکده گردشگری در غرب مازندران توسط دانشگاه مازندران خبر داد و گفت: هتل ها و مراکز اقامتی در مازندران وجود دارد که برای جاذبه های گردشگری در استان و معرفی آستان در کشور حائز اهمیت است.