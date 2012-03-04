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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۳۳

طاهایی اعلام کرد:

46 میلیارد ریال به فعالان صنایع دستی مازندران اختصاص یافت

46 میلیارد ریال به فعالان صنایع دستی مازندران اختصاص یافت

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران از اختصاص تسهیلات 46 میلیارد ریالی برای کمک به فعالان صنایع دستی استان در سالجاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی ظهر یکشنبه در جلسه تودیع و معارفه مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران افزود: اگرچه اعتبارات بخش صنایع دستی مکفی نبوده ولی توانمندی صنعتگران این حرفه بسیار ستودنی است.

وی اظهار داشت: هم اکنون بانکهای استان با تنگناهای بودجه ای مواجه بوده ولی باید به اعتبارات حوزه گردشگری استان نگاه ویژه داشت.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه صنعت گلیم، نمد و متکازین مازندران شهره جهانی دارد، تصریح کرد: باید نگاه مسئولان صنایع دستی استان به این حوزه بیشتر باشد.

طاهایی با بیان اینکه مازندران دارای مواهب طبیعی نظیر جنگل، دریا، کوه و جاذبه های بکر زیبایی است، یادآور شد: توسعه گردشگری مازندران با تعامل همه دستگاههای اجرایی محقق خواهد شد.

وی با اعلام اینکه متاسفانه زباله معضل اساسی استان گردشگرپذیر مازندران است، افزود: متاسفانه گردشگران با تولید زباله، چهره استان را زشت می کنند.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه مردم استفاده ملی از جاذبه های گردشگری استان می کنند، یادآور شد: اعتبارات ملی حوزه گردشگری مازندران باید بیشتر شود.

وی از تاسیس دانشکده گردشگری در غرب مازندران توسط دانشگاه مازندران خبر داد و گفت: هتل ها و مراکز اقامتی در مازندران وجود دارد که برای جاذبه های گردشگری در استان و معرفی آستان در کشور حائز اهمیت است.

کد مطلب 1551387

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