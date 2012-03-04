عملیات اجرایی بزرگترین مجتمع فرهنگی علی آبادکتول آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مجتمع بزرگ با عنوان باب الحوائج در زمینی به مساحت هزار متر مربع و زیرنایی دو هزار متر مربع رد سه طبقه احداق می شود.

این مجتمع دارای بخش هایی شامل کتابخانه، سالن وزشی، درمانگاه، صندوق قرض الحسنه، مسجد، حسینیه و ... است.

حجت الاسلام شیخ علی شبیری اهدا کننده مکان این مجتمع بعد از یکشنبه در حاشیه مراسم کلنگ زنی گفت: ایجاد بستری مناسب و مطلوب برای همه گروههای سنی در شهر از جمله اهداف اهدای زمین این مجتمع است.

وی اظهار داشت: قرار است کمکهای دولتی و مردمی در احداث این مرکز فرهنگی ارائه شود.

آیت الله شاهرودی نماینده مردم گلستان در خبرگان رهبری نیز گفت: شرکت در امور خیر اعث رشد و بالندگی و توسعه فرهنگی جامعه می شود.

وی اظهار داشت: فرهنگ بخشش و وقف باید در جامعه ماندگار و ریشه دار شود تا مردم بیشتر در کارهای فرهنگی و معنوی ترغیب شوند.