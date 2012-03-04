اعلام زمان جدید ثبت نام در آزمون پذیرش دانشجوی ارشد فناوری

دکتر حسین توکلی - مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به هماهنگی به عمل آمده با دانشگاه جامع علمی کاربردی و بر اساس برنامه زمانی مربوطه، ثبت نام از داوطلبان شرکت در دوره مهندسی فناوری ارشد سال 90 این دانشگاه از روز سه شنبه 16 اسفند آغاز می شود.

وی افزود: داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش، پس از مطالعه دفترچه راهنما و در صورت واجد شرایط بودن بر اساس دستورالعمل مربوطه در این آزمون ثبت نام کنند.

توکلی اظهار داشت: داوطلبان ثبت نام در آزمون دوره مهندسی فناوری ارشد سال 91 دانشگاه جامع علمی کاربردی در روزهای 16 تا 23 اسفند ماه فرصت دارند که نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

به گزارش مهر، پیش از این اعلام شده بود که ثبت نام در این آزمون از روز 14 اسفند آغاز می شود.