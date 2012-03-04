آمادگی آذربایجان شرقی برای تامین نیاز محصولات کشاورزی داخل و خارج

مسعود محمدیان در حاشیه بازدید از کارخانجات فرآوری محصولات کشاورزی شهرستان مرند به خبرنگار مهر گفت: انعقاد قرارداد تولید سفارشی محصولات زراعی و باغی بین کارخانجات فرآوری و تشکل های صنفی، راهکاری مناسب برای افزایش تولید و پاسخگویی مناسب به نیاز های بازار مصرف داخلی و خارجی است.

وی گفت: برای توسعه کارخانجات و مراکز فرآوری محصولات کشاورزی آن دسته از متقاضیانی که با هدف صادرات، محصول جدیدی را برای فرآوری با فن آوری های روز پیشنهاد می کنند از اولویت بیشتری در دریافت پروانه تاسیس، تولید و استفاده از تسهیلات بانکی برخوردارند.

مدیر کل جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت تولید کیفی محصولات فرآوری شده بخش کشاورزی به خصوص محصولات باغی، ایجاد ارتباط کاری بیشتر بین تولید کنندگان محصولات باغی و کارخانجات فرآوری محصول را از راهکارهای مفید در میان مدت برای پاسخگویی مناسب به بازار های مصرف داخلی و خارجی ذکر کرد.

محمدیان افزود : از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی مبلغ دو هزار میلیارد ریال به این استان تخصیص یافته که 40 درصد از آن در صنایع تبدیلی کشاورزی هزینه خواهد شد.

وی با اشاره به پتانسیلهای موجود در بخش باغی جهت تامین نیازهای اولیه کارخانجات فرآوری محصولات باغی، به خصوص کارخانه های تولید نکتار و آبمیوه گفت: شهرستان جلفا با دارا بودن هزار و 800 هکتار باغات میوه در دشت گردیان و احداث750 هکتار باغ در دشت گلفرج و همچنین توسعه باغات در پایاب سدهای استان، از مراکز اصلی تولید میوه استان به شمار می روند.

محمدیان ادامه داد: با توجه به طرح توسعه 15 هزار هکتاری باغات آذربایجان شرقی تاپایان برنامه پنجم توسعه، روش"کشت سفارشی"راهکاری بسیار کارا و مناسب در توسعه محصولات باغی و تامین مواد اولیه کارخانجات فرآوری بوده واهداف اقتصادی هر دو بخش تولیدی و کشاورزی استان را برآورده می سازد.

مدیرکل جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه بیشتر کارخانجات تولید آبمیوه و نکتار مرند در حال حاضر با توجه به حجم تولید، در اکثر مواقع برای فعال نگه داشتن خط تولید خود، کنسانتره میوه را از خارج از کشور خریداری و وارد می کنند، گفت : طرح جدید سازمان "تولید سفارشی" است که می تواند علاوه بر تامین نیازهای مصرف داخلی، واحدهای فراوری را قادر به صدور محصول کنسانتره ساخته و درآمد ناشی از تولید و فرآوری محصولات کشاورزی را ارتقا بخشد.