حفظ منابع طبیعی جهادی بزرگ در مسیر توسعه استان البرز است

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در آستانه هفته منابع طبیعی بر نقش اساسی منابع طبیعی در توسعه اقتصادی و اجتماعی تاکید کرد و گفت: این منابع تجدید شونده، همواره به عنوان زیربنای توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش اساسی دارند.



وی افزود: تاثیر مستقیم و غیر مستقیم منابع طبیعی به لحاظ توانمندی های بسیار زیاد آن به عنوان اساسی ترین عامل توسعه کشور محسوب می شود.



فرهادی با اشاره به تاثیر بی توجهی به منابع طبیعی تجدید شونده براکولوژی، تصریح کرد: آثار زیانبار این امر به صورت پدیده های مخربی مانند سیل و بیابانزایی ظاهر شد و علت آن بهره برداری بی رویه از این منابع است.

استاندار البرز در آستانه هفته منابع طبیعی و به دلیل اهمیت موضوع حفظ منابع طبیعی از شهروندان خواست ضمن اینکه در این هفته به امر توسعه پوشش گیاهی و درختکاری توجه ویژه ای داشته باشند، تصریح کرد: حفظ منابع طبیعی و محیط زیست فقط محدود به زمانی خاص نیست و مناسبتها تنها برای یادآوری موضوعات مهم است.

وی با اشاره به شعار هفته منابع طبیعی "پشتوانه جهاد اقتصادی" اظهار داشت: حفظ منابع طبیعی به عنوان جهادی عظیم در مسیر توسعه پایدار و توجه به نسل فعلی و آتی کشور به شمار می آید و از تقدس و ارزش والایی برخوردار است.

فرهادی استفاده مطلوب از منابع طبیعی را ضامن توسعه پایدار و همه جانبه عنوان کرد.