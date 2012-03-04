قطر مجری سیاستهای استعمارگران آمریکایی-صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه النخیل در مطلبی با عنوان "همسویی حمد بن جاسم با تروریستها سوریه" آورده است : درخواست اخیر وزیر امور خارجه قطر برای کمک تسلیحاتی به مخالفان سوریه در راستای منافع استعمار جدید به ریاست آمریکا و اسرائیل که سابقه دیرینه ای با سوریه دارند، محسوب می شود.

پایگاه مذکور بیان کرد: قطر که از هیچ تلاشی برای بین المللی کردن بحران سوریه فروگذار نکرده است و بر آمادگی برای به کارگیری تمام توان خود برای کمک به تروریستهای سوری که جنایات زیادی مرتکب می شوند، تاکید کرده است.

این پایگاه نوشت : در حالی مقامات قطری به ویژه حمد بن جاسم با کمک شبکه های گمراه کننده خود از مخالفان سوریه حمایت و به بحران این کشور دامن می زنند که توجهی به اقدامات اسرائیل ندارند.

پایگاه مذکور می افزاید : "حمد بن جاسم" هتاکی های صهیونیستها به مسجد الاقصی و تجاوز به فلسطینی ها را نادیده گرفته است و کشورش متبوعش هیچ واکنشی در قبال هتاکی نظامیان آمریکایی به قرآن در افغانستان انجام نداده است.

این پایگاه بیان کرد: مقامات قطر به ویژه وزیر امور خارجه آن همچنین به تهدیدات "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای به راه انداختن جنگ جدید علیه لبنان توجهی ندارند و فقط به دشمنی با سوریه ادامه می دهند.

پایگاه مذکور در پایان نوشت : با وجود اینکه قطر ظرف ماههای گذشته به طور پنهانی به کمک مالی و تسلیحاتی مخالفان سوری پرداخته است با این حال نخواسته است که از مسابقه با عربستان سعودی درباره کمک به تروریستها عقب بماند.