۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۰۷

النخیل بیان کرد؛

قطر مجری سیاستهای استعمارگران آمریکایی-صهیونیستی

یک پایگاه عرب زبان با اشاره به درخواست اخیر وزیر امور خارجه قطر برای ارائه کمک تسلیحاتی بیشتر به مخالفان سوری، آن را در راستای همگامی با استعمارگران برشمرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه النخیل در مطلبی با عنوان "همسویی حمد بن جاسم با تروریستها سوریه" آورده است : درخواست اخیر وزیر امور خارجه قطر برای کمک تسلیحاتی به مخالفان سوریه در راستای منافع استعمار جدید به ریاست آمریکا و اسرائیل که سابقه دیرینه ای با سوریه دارند، محسوب می شود.

پایگاه مذکور بیان کرد: قطر که از هیچ تلاشی برای بین المللی کردن بحران سوریه فروگذار نکرده است و بر آمادگی برای به کارگیری تمام توان خود برای کمک به تروریستهای سوری که جنایات زیادی مرتکب می شوند، تاکید کرده است.

این پایگاه نوشت : در حالی مقامات قطری به ویژه حمد بن جاسم با کمک شبکه های گمراه کننده خود از مخالفان سوریه حمایت و به بحران این کشور دامن می زنند که توجهی به اقدامات اسرائیل ندارند.

پایگاه مذکور می افزاید : "حمد بن جاسم" هتاکی های صهیونیستها به مسجد الاقصی و تجاوز به فلسطینی ها را نادیده گرفته است و کشورش متبوعش هیچ واکنشی در قبال هتاکی نظامیان آمریکایی به قرآن در افغانستان انجام نداده است.

این پایگاه بیان کرد: مقامات قطر به ویژه وزیر امور خارجه آن همچنین به تهدیدات "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای به راه انداختن جنگ جدید علیه لبنان توجهی ندارند و فقط به دشمنی با سوریه ادامه می دهند.

پایگاه مذکور در پایان نوشت : با وجود اینکه قطر ظرف ماههای گذشته به طور پنهانی به کمک مالی و تسلیحاتی مخالفان سوری پرداخته است با این حال نخواسته است که از مسابقه با عربستان سعودی درباره کمک به تروریستها عقب بماند.

