قیمت نفت ایران به مرز 125 دلار رسید/ نفت ایران در آستانه ثبت رکورد

یه گزارش خبرنگار مهر، با ادامه تلاش آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی نسبت به متقاعد کردن هند، چین و ترکیه برای کاهش واردات نفت خام از ایران، بهای نفت خام سبک و سنگین ایران در بازارهای آسیایی و اروپایی بیش از 2 دلار افزایش یافته است.

آخرین گزارش رسمی امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران نشان می‌دهد قیمت نفت خام سبک ایران در دوم مارس سالجاری میلادی، به بیش از 124 دلار و 35 سنت در بازارهای آسیایی معامله شده است که نسبت به روز پایانی فوریه حدود 2 دلار گران‌تر شده است.



همچنین نفت خام سبک ایران برای عرضه در بازارهای شمال غرب اروپا، حوزه مدیترانه و آفریقا به ترتیب به 123 دلار و 29 سنت، 124 دلار و 24 سنت و 122 دلار و 99 سنت به مشتریان خارجی تحویل داده شده است.

بر این اساس، قیمت نفت خام سبک ایران در هر یک از این سه بازار نسبت به معاملات روز 30 فوریه سال 2012 میلادی با حدود 1.5 تا 2 دلار افزایش همراه بوده است.



در همین حال، بهای نفت خام سنگین ایران هم در یک هفته گذشته با افزایش چند دلاری در بازارهای چهار گوشه جهان معامله شده است؛ به طوری‌که قیمت نفت خام سنگین ایران برای چندین بار در سال جاری میلادی از مرز 122 دلار عبور کرده و با بهای 122 دلار و 83 سنت به مشتریان آسیایی فروخته شده است.



قیمت نفت خام سنگین ایران برای عرضه در بازارهای شمال غرب اروپا، حوزه مدیترانه و آفریقا به ترتیب به 121 دلار و 95 سنت، 119 دلار و 84 سنت و 121 دلار و 64 سنت معامله شده است.



از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود با توجه به انفجار در خط لوله انتقال نفت مشترک کانادا– آمریکا که منجر به توقف صدور روزانه 318 هزار بشکه نفت کانادا به آمریکا شده است، بهای نفت تا چند روز آینده افزایش‌های جدیدی را تجربه کند.