حضور گسترده مردم شوق خدمتگزاری مسئولان را دوچندان کرد

حجت الاسلام سیدعباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مشارکت گسترده مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: شور و نشاط مردم در انتخابات جمعه شور و انگیزه ای دو چندان در مسئولان برای ادامه خدمتگزاری بهینه و روزافزون ایجاد کرد.

وی افزود: بی شک این حضور پیامی ملی و فراملی را در خود به دشمنان داخلی و خارجی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشت و آنهم اینست که تبلیغات سوء و تلاش های مذبوحانه آنها کوچکترین فاصله ای بین مردم و نظام ایجاد نکرده و مردم همچنان وفادار به نظام هستند.

وی تصریح کرد: مسئولان وظیفه دارند با خدمتگزاری بی وفقه و تلاش برای توسعه و ابادانی کشور و اقتدار روز افزون نظام، پاسخگوی حضور مردم باشند.

مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی البرز گفت: نماینده های مردم در مجلس شورای اسلامی باید نیازهای مردم را شناخته و با عدم وابستگی به کانون های ثروت و قدرت، تنها مصلحت مردمی را در قانونگذاری مد نظر داشته باشند که پر شورتر و مصمم تر از همیشه پای این نظام ایستاده اند.

وی با اشاره به مشارکت بیش از 60 درصدی در استان البرز گفت: این حماسه حضور شایسته تجلیل و تقدیر است و مسئولان باید وفاداری خود به این حضور را در کردار و رفتار خود نشان دهند.

