فرهنگ منابع طبیعی به معارف عمومی تبدیل نشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی بعد از ظهر یکشنبه در جمع مدیران منابع طبیعی استان افزود:جنگل و مرتع آثارو برکات زیادی دارند اما مهمتر اینکه حیات ما بستگی به منابع طبیعی و گیاه به معنای وسیع دارد.

وی اظهار داشت: آنچه که می خوریم، بستگی به منابع طبیعی و خاک دارد، ما فرهنگ دینی بسیارشایسته‌ای داریم که تکلیف شرعی در زمینه شکرنعمات الهی را روشن کرده و آن را همانند نماز واجب دانسته و شکرنعمت هم قدر دانستن و استفاده درست از نعمات طبیعی است.

آیت‌الله نورمفیدی بیان اهمیت منابع طبیعی و بجای آوری شکر آن برای مردم در منابع را از وظایف روحانیون و حفاظت قاطع تر در جلوگیری از تجاوز به جنگلها را نیز وظیفه کارکنان منابع طبیعی عنوان کرد.

حمید سلامتی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان نیز با اشاره به فرسایش خاک گفت: برای مقابله با این معضل اقداماتی از جمله ذخیره آب ، تهیه اجرای طرح‌های جنگلداری ، تهیه اجرای طرح‌های مرتعداری، طرح‌های آبخیزداری و جلوگیری از تخریب سیل انجام شده که اقدامات مطلوبی بوده و نیازمند توسعه و تقویت چنین برنامه‌هایی هستیم.

وی افزود: اگر آینده‌نگری نکنیم تولیدصنعتی می تواند اثرات مخرب برمنابع طبیعی داشته باشد.