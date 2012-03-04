کشف ۹۸ کیلوگرم مواد مخدر در شهرک فردوسیه غرب استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید محمد نقی افتخاری اظهار داشت: ماموران انتظامی کلانتری ۲۳ فردوسیه پس از به دست آوردن اخبار و اطلاعاتی از خرید و فروش مواد مخدر در شهرک فردوسیه، دستگیری قاچاقچی را در دستور کار خود قرار می دهند.



افتخاری در ادامه افزود: ماموران انتظامی کلانتری ۲۳ فردوسیه با همکاری ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر غرب استان تهران پس از شناسائی منزل متهم در شهرک فردوسیه ، با ورود به منزل ،قاچاقچی سابقه دار را دستگیر و در بازرسی از منزل ۹۸ کیلوگرم حشیش کشف کردند.



رئیس پیشگیری فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران اعلام کرد: در ادامه عملیات پلیس ، یک دستگاه خودروی پراید متعلق به متهم نیز توقیف شد.

هشدار در مورد چهارشنبه آخر سال



روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرستان شهریار اعلام کرد: متاسفانه در سالهای اخیر با حوادث ناگواری در این شب روبرو بوده ایم، هرسال مواد محترقه ای وارد بازار می شوند که قدرت انفجار آنها بیشتر از سال پیش بوده و در بسیاری از مواقع برای این که قدرت انفجار بیشتری داشته باشد در داخل آنها خرده شیشه استفاده می شود که در زمان انفجار، پرتاب شده و علاوه بر تولید صداهای بسیار گوشخراش و آزارنده آسیب های جدی به چشم و سایر اعضای بدن وارد می کنند.



امید می رود که در آخرین شب چهارشنبه امسال شاهد حادثه ناگواری نباشیم ولی در هر صورت باید خود را برای حوادث احتمالی آماده کنیم.



نحوه پیشگیری از حوادث ناشی از چهارشنبه سوری



هر گونه بی توجهی به نکات ایمنی و سهل انگاری در برپائی مراسم چهارشنبه سوری می تواند زیان های جانی و مالی سنگین وغیر قابل جبرانی را در پی داشته باشد، خانواده ها در پیشگیری از حوادث نقش مهمی را ایفا می کنند، از نگهداری مواد محترقه، تهیه وساخت وسایل آتش بازی به خصوص در منزل، زیرزمین، محل کار و…..جدا خودداری کنید.



از حمل مواد محترقه و آتش گیر وانفجاری حتی به مقادیر بسیار کم در جیب لباس و کیف جدا خودداری کنید، مواد آتش بازی را به طرف افراد دیگر پرتاب نکنید، هیچگاه مواد آتش بازی را در ظروف شیشه ای یا فلزی قرار ندهید، زیرا در صورت انفجار ذرات شیشه یا فلز به اطراف پرت شده و سبب صدمات و خطرات جانی خواهد شد، از آتش زدن لاستیک، هیزم، کارتن خالی و امثال آن چه در واحدهای مسکونی و چه در معابر، کوچه و خیابان خودداری کنید.



از برپائی آتش در معابر باریک ودر نزدیکی پست های برق یا ایستگاه های تقلیل فشار گاز و پارکینگ های عمومی جدا پرهیز کنید.

تشکر شهردار اندیشه از شهروندان برای حضور پرشور در انتخابات



شهردار شهر اندیشه گفت: مردم فهیم شهر اندیشه با حضور در پای صندوق‌های رأی نهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی، بار دیگر هوشیاری خود را به عرض و دید عموم بویژه دشمنان سرخورده این نظام گذاشته و به جهانیان اعلام کردند با تمامی قوا و نیرو پای این انقلاب نشسته‌اند.



بهروز کاویانی افزود: مردم ولایتمدار اندیشه با حضور پرشور و دشمن‌شکن خود در صحنه انتخابات، با توجه به فشارهای سیاسی غرب، حساسیت موضوع را درک کرده و با حضور آگاهانه و هوشیاری خود و انتخاب نمایندگان اصلح گامی اثربخش و ارزشمند در راستای تعالی کشور عزیزمان، ایران اسلامی برداشتند.

برگزاری نمایشگاه مژگان غزنوی هنرمند نقاش در شهریار



با همکاری شهرداری اندیشه و امورهنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهریار، آثار نقاشی و طراحی مژگان غزنوی هنرمند شهرستان شهریار جهت بازدید علاقمندان به هنر نقاشی در فرهنگسرای امام علی (ع) فاز سه اندیشه به نمایش گذاشته شد.



در این نمایشگاه تعداد ۳۰ اثرنقاشی در سبکهای رئال و باتکنیکهای پاستل، رنگ و روغن، مدادرنگی و سیاه قلم به مدت شش روز تا 19 اسفندماه سال جاری جهت بازدید و دوستداران این هنر، به نمایش گذاشته شده است.