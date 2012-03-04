۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۵۰

هاشمی:

احداث بوستان ریاضیات نیشابور در کشور منحصر به فرد است

نیشابور - خبرگزاری مهر: فرماندار نیشابور گفت: احداث بوستان ریاضیات نیشابور در سایتی به مساحت 10 هکتار در ورودی این شهر به‌عنوان تنها بوستان منحصر به فرد ریاضیات کشور دارای اهمیت است.

جلال هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: از سه سال گذشته تاکنون دولت 400 میلیون تومان از اعتبارات خود را برای احداث این بوستان هزینه کرده است.

معاون استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: شهرداری نیشابور نیز با فضاسازی‌های اولیه، خیابان‌کشی، اجرای آسفالت و برخی زیرساخت‌های لازم علاوه بر اعتبارات دولتی، بیش از 400 میلیون ریال دیگر نیز هزینه کرده است.

فرماندار نیشابور، از طراحی المان‌های ویژه و متناسب با اصول ریاضی در این بوستان در آینده خبر داد و افزود: سعی می‌شود با فضاسازی و نصب المان‌های ویژه هنری و تلفیق آن با جنبه‌ های مختلف ریاضی علاقمندان به ریاضی در این بوستان جذب شوند.

هاشمی یادآور شد: در سال جاری خانه ریاضیات نیشابور به عنوان نهاد برگزیده مروج علم سال کشور، انتخاب شد.

