احداث بوستان ریاضیات نیشابور در کشور منحصر به فرد است

جلال هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: از سه سال گذشته تاکنون دولت 400 میلیون تومان از اعتبارات خود را برای احداث این بوستان هزینه کرده است.
معاون استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: شهرداری نیشابور نیز با فضاسازیهای اولیه، خیابانکشی، اجرای آسفالت و برخی زیرساختهای لازم علاوه بر اعتبارات دولتی، بیش از 400 میلیون ریال دیگر نیز هزینه کرده است.
فرماندار نیشابور، از طراحی المانهای ویژه و متناسب با اصول ریاضی در این بوستان در آینده خبر داد و افزود: سعی میشود با فضاسازی و نصب المانهای ویژه هنری و تلفیق آن با جنبه های مختلف ریاضی علاقمندان به ریاضی در این بوستان جذب شوند.
هاشمی یادآور شد: در سال جاری خانه ریاضیات نیشابور به عنوان نهاد برگزیده مروج علم سال کشور، انتخاب شد.
