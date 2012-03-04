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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۴۵

عباسی:

زیرساختهای گردشگری در 40 منطقه گلستان ایجاد می شود

زیرساختهای گردشگری در 40 منطقه گلستان ایجاد می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی گلستان گفت: در40 منطقه استان با لحاظ اولویتهای موجود، برای ایجاد زیرساختهای گردشگری اقدام شده که دفاتر می توانند با تور ورودی زمینه مساعد جهت بهره مندی گردشگران از ظرفیتهای استان را فراهم آورند.

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی بعد از ظهر یکشنبه در ستاد تسهیلات سفرهای استان ، وجود تالابها، گل فشان ها و روستاهای هدف گردشگری را از ظرفیتهای جذب گردشگر به این استان عنوان کرد و ایجاد هتل 5 ستاره و افزایش زیرساختهای اقامتی را دراین استان در جذب گردشگر موثر دانست.

دبیر ستاد تسهیلات و نظارت بر سفرهای گلستان، برتهیه برنامه های دفاتر خدمات مسافرتی و پیش بینی تورهای ورودی وخروجی درسال 91 تاکید کرد و با اشاره به سند چشم انداز 20 ساله دولت و سهم ورودی گردشگر به کشور، اظهار امیدواری کرد: با برنامه ریزی دقیق و منسجم شاهد افزایش تورهای ورودی به استان گلستان و کشور باشیم.

وی اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی های لازم در ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان گلستان و تاثیر فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی استان در توسعه گردشگری استان و سهم به سزای آنها در ارزآوری و گردش مالی استان، برنامه ریزی جهت افزایش و رونق تورهای ورودی داخلی وخارجی ضروری است.
 
وی با اشاره به فعالیت 46 دفتر خدمات مسافرتی در استان گلستان، افزود: از ابتدای سال 90 تا کنون 11 هزار و 117 مسافر داخلی و 8 هزار و 725 نفر مسافر خارجی از این استان خارج شدند و در همین زمان تعداد تور ورودی داخلی وخارجی به این استان 544 نفر بوده که 103 نفر مسافر خارجی و 441 نفر آنها مسافر داخلی بوده است.
 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان، قرارگیری این استان درمسیر بارگاه امام رضا(ع)را موقعیت و مزیت خوب استان عنوان کرد و گفت: از این موقعیت باید به نحو احسن جهت توسعه ورونق گردشگری دراین استان بهره برد و با انعقاد تفاهم نامه با استان های هم جوار و نظربه وجود جاذبه های فراوان طبیعی و تاریخی و وجود اقوام مختلف و سنت ها وآیین های مختلف دراین استان، درجذب گردشگرداخلی وخارجی و افزایش ماندگاری آن ها دراین استان بکوشیم.
کد مطلب 1551406

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