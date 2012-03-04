زیرساختهای گردشگری در 40 منطقه گلستان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی بعد از ظهر یکشنبه در ستاد تسهیلات سفرهای استان ، وجود تالابها، گل فشان ها و روستاهای هدف گردشگری را از ظرفیتهای جذب گردشگر به این استان عنوان کرد و ایجاد هتل 5 ستاره و افزایش زیرساختهای اقامتی را دراین استان در جذب گردشگر موثر دانست.

دبیر ستاد تسهیلات و نظارت بر سفرهای گلستان، برتهیه برنامه های دفاتر خدمات مسافرتی و پیش بینی تورهای ورودی وخروجی درسال 91 تاکید کرد و با اشاره به سند چشم انداز 20 ساله دولت و سهم ورودی گردشگر به کشور، اظهار امیدواری کرد: با برنامه ریزی دقیق و منسجم شاهد افزایش تورهای ورودی به استان گلستان و کشور باشیم.



وی اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی های لازم در ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان گلستان و تاثیر فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی استان در توسعه گردشگری استان و سهم به سزای آنها در ارزآوری و گردش مالی استان، برنامه ریزی جهت افزایش و رونق تورهای ورودی داخلی وخارجی ضروری است.

وی با اشاره به فعالیت 46 دفتر خدمات مسافرتی در استان گلستان، افزود: از ابتدای سال 90 تا کنون 11 هزار و 117 مسافر داخلی و 8 هزار و 725 نفر مسافر خارجی از این استان خارج شدند و در همین زمان تعداد تور ورودی داخلی وخارجی به این استان 544 نفر بوده که 103 نفر مسافر خارجی و 441 نفر آنها مسافر داخلی بوده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان، قرارگیری این استان درمسیر بارگاه امام رضا(ع)را موقعیت و مزیت خوب استان عنوان کرد و گفت: از این موقعیت باید به نحو احسن جهت توسعه ورونق گردشگری دراین استان بهره برد و با انعقاد تفاهم نامه با استان های هم جوار و نظربه وجود جاذبه های فراوان طبیعی و تاریخی و وجود اقوام مختلف و سنت ها وآیین های مختلف دراین استان، درجذب گردشگرداخلی وخارجی و افزایش ماندگاری آن ها دراین استان بکوشیم.