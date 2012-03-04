بیش از 10 تن مواد خوراکی غیر مجاز کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی بازرسیهای بازرسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره یک، 10 تن مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی غیر قابل مصرف کشف و ضبط شد.

این مواد که به دلیل آلودگی میکروبی، شیمیایی جعل و بیماری‌زایی در مصرف‌کننده ، از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و کارگاه‌های تولیدی و مراکز غیر مجاز و مخفی کشف و ضبط شده بود طی نمایشگاه دو روزه در محل واحد بهداشت محیط این مرکز در معرض دید شهروندان و مراجعین قرار گرفت.

این محموله غیرقابل مصرف و مضر، طی صورت جلسه و تائید نماینده قضایی، مسئولان مرکز بهداشت و کارشناسان بهداشت محیط استان توسط شهرداری منطقه سه به محل دفن زباله انتقال و معدوم شد.

واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره یک اصفهان طی بازرسی‌های خود در روزهای ابتدایی طرح بسیج سلامت نوروزی، بیش از 10تن مواد غذایی غیر قابل مصرف را از سطح عرضه به بازار جمع آوری نمود.

این مواد غذایی شامل انواع لواشک، انواع ماکارونی فله ای، نوشیدنی‌های از تاریخ گذشته، محصولات انرژی‌زای غیرمجاز، گز و شیرینی فله‌ای، انواع آب آلبالو، آب زرشک تولید شده با مواد شیمیایی خطرناک، رنگ و اسانس‌های شیمیایی و خطرناک و لوازم آرایشی تقلبی است.

طرح تشدید کنترل، نظارت و بازرسی بهداشت محیط

مسئول بهداشت مرکز بهداشت اصفهان گفت: با توجه به جذابیت شهر اصفهان و پذیرا بودن جمعیت کثیری از هموطنان، گروه بهداشت محیط استان ضمن شروع بسیج سلامت ایام نوروز با تمام توان خود نسبت به ارائه خدمت در سطح گسترده اقدام کرده است.

حسین صفاری ادامه داد: عرضه و فروش مواد تقلبی، تاریخ گذشته و بدون کیفیت، تهدیدی است علیه بهداشت عمومی و سبب به خطر افتادن سلامت آحاد جامعه می‌شود که از نشانه‌های بارز آن بروز بیماری‌های واگیر و بیماری‌های غیرواگیر از جمله سرطان است.

طرح نظارت و کنترل بازار روز جاده اصفهان – دولت آباد

اکیپهای بازرسی بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره یک با استقرار در بازار روز و نظارت بر واحدهای فروش و عرضه مواد غذایی، 35 غرفه را مورد بازرسی قرار دادند.

در این طرح که با همکاری عوامل نیروی انتظامی و شهرداری منطقه صورت گرفت، یک هزار و 500 کیلوگرم انواع مواد غذایی غیرقابل مصرف کشف، توقیف و جهت معدوم‌سازی به مرکز بهداشت شماره یک منتقل شد.

دو غرفه پخت و توزیع فلافل، ساندویچ و سمبوسه که در شرایط غیربهداشتی فعالیت می‌کردند جلوگیری و مواد اولیه آنان معدوم شد.

در همین راستا بازرسان بهداشت محیط علاوه بر آموزش‌های بهداشتی به متصدیان در زمینه عدم عرضه مواد غذایی غیر بهداشتی تذکرات لازم را ارائه کردند.