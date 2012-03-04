عملیات احداث بیش از 2 هزار واحد مسکن مهر در گرمدره آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات احداث دو هزار و 800 واحد مسکن مهر ظهر یکشنبه طی آیینی با حضور وزیر مسکن و شهرسازی در گرمدره کرج آغاز شد.

این پروژهها مربوط به بنیاد مسکن استان البرز است و در چند مرحله ساخته می شوند که در مرحله نخست 800 واحد آماده و تحویل متقاضیان می شود.



رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز در این مراسم گفت: این واحدهای مسکونی در 30 هکتار زمین ساخته می شوند.

علی رحیمی زاده افزود: زیربنای هر یک از این واحد های مسکونی حدود 82 متر مربع است که به هرکدام 250 میلیون ریال وام ساخت تخصیص یافته است.



رحیمی زاده یادآور شد: در محل ساخت این واحدها، فضای آموزشی، فرهنگی و فضای سبز و امکانات شهری مناسب پیش بینی شده است.



در این مراسم عیسی فرهادی استاندار البرز و علی رحیمی زاده رئیس بنیاد مسکن استان البرز نیز حضور داشتند.