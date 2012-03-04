سالن تخصصی ووشو در مازندران کم است

علیرضا قهاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تلاش داریم با انجام حمایت بیشتر و فراهم کردن زمینه های لازم ، راه کسب عناوین در مسابقات آینده را برای ووشوکاران مازندران فراهم کنیم.

وی بیان داشت: در چهارمین دوره لیگ ووشو بانوان کشور، برترین ووشو کاران بخش ساندا و تالو حضور داشتند نماینده مازندران در این رقابتها، با سرمربیگری معصومه غدیری در بخش ساندا و آمنه احسانی نژاد در بخش تالو با قدرت جام قهرمانی را برای سومین بار نصیب مازندران کرد.

رئیس هیئت ووشو مازندران افزود: نداشتن سالن و مکان مناسب و تخصصی ووشو، بزرگترین مشکل این رشته در مازندران است که با رفع آن می توانیم به افتخار آفرینی بیشتر ورزشکاران در مسابقات مختلف امیدوار باشیم.

قهاری ادامه داد: خوشبختانه هیئت ووشو شهرهای استان بدون توجه به کمبودهای موجود و با تکیه بر توان بالای ورزشکاران خود، فعالیت در زمینه پرورش ورزشکاران را ادامه می دهند و توانسته قهرمانان زیادی را تحویل جامعه ورزشی استان دهند.

وی گفت: ووشوکاران استان در باشگاهها و سالنهای ورزشی با کمترین امکانات فعالیت می کنند و این درحالی است که بیشترین افتخارات جهانی این رشته ورزشی توسط ووشوکاران مازندران کسب می شود.