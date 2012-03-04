میزان مشارکت مردم دماوند و فیروزکوه در انتخابات 70 درصد بوده است

سعید میرزایی فر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مردم در انتخابات مجلس نهم شرکت کردند تا مجلسی رشید، فهیم، با تجربه، پیگیر امور مردم و انقلابی تشکیل شود.

وی بیان داشت: این حضور و ایستادگی ملت، توطئه کشورهای استکباری را خنثی کرد و کشور را در برابر آنها مصونیت بخشید.

این مسئول ادامه داد: مردم برای تعیین سرنوشت خویش و اقتدار ملی و تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی پای صندوقهای رأی حاضر شدند.

وی گفت: این مردم، بنا به مصلحت نظام و شعور فرهنگی و سیاسی خود، گزینه های اصلح را برای حضور در خانه ملت انتخاب کردند.

انتخابات مجلس نهم سرمایه گذاری دشمنان را به باد فنا داد

میرزایی فر اضافه کرد: انتخابات پرشکوه مجلس نهم، هشداری جدی برای دشمنان بود و سرمایه گذاری آنان را برای تخریب انتخابات به باد فنا داد.

وی یادآور شد: دشمنان نباید در آینده بر روی مسائلی این چنینی سرمایه گذاری کنند، چرا که جوابی کوبنده تر از امروز ملت ایران دریافت خواهند کرد.

افزایش حضور مردم در دماوند و فیروزکوه نسبت به دوره قبل 17 درصد بود

وی در خصوص برگزاری انتخابات در حوزه های انتخابیه دماوند و فیروزکوه اضافه کرد: حضور مردم در انتخابات این دوره از رشد 17 درصدی نسبت به دوره های قبل برخوردار بود.

رئیس ستاد حوزه های انتخابیه دماوند و فیروزکوه یادآور شد: مجموع آرای حوزه های انتخابیه دماوند و فیروزکوه 63 هزار و 994 نفر بوده است.