به گزارش خبرنگار مهر، آرام هارویتونیان ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید خود از مرکز ملی آزمون آلایندگی خودرو کرج در دفتر معاونت شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران این مرکز اظهار داشت: کشور ارمنستان به طور جدی تر در تمام زمینه ها با کشور ایران همکاری خواهد داشت.
وی افزود: اکوتوریسم، منابع آبی و محیط زیست از جمله زمینه هایی هستند که کشور ارمنستان به صورت جدی تری با ایران همکاری خواهد کرد.
وی ادامه داد: ایران تمام فعالیت ها، امکانات و تجهیزات موجود خود را برای ما ارسال کنند که ما بر اساس آن برنامه ریزی و پیشنهاد همکاری را ارائه و در راستای آن توافق و همکاری داشته باشیم.
وزیر محیط زیست ارمنستان در ادامه صحبت های خود در خصوص چگونگی ارائه مجوز زیست محیطی به یک کارخانه توضیح داد و اضافه کرد: طبق قانون در ارمنستان هر واحد صنعتی به سیستم کنترل کننده آلودگی هوا مجهز است و عملکرد خود را کنترل می کند.
وی در رابطه با فرآینده صدور مجوز زیست محیطی برای خودروها در ارمنستان گفت: چهار مرکز پالایش هوا در ایروان وجود دارد که به صورت اتوماتیک آلودگی هوا و ذرات معلق را نشان می دهد.
هارویتونیان ادامه داد: ایران در زمینه محیط زیست و تجهیزات آن پیشرفت های خوبی داشته است که امروزه به صورت مکانیزه آلودگی هوا را کنترل می کنند.
وزیر محیط زیست ارمنستان اظهار داشت: درصد توافق ایران و ارمنستان را از طریق سفیر هر دو کشور پیگیری می شود.
کرج – خبرگزاری مهر: وزیر محیط زیست ارمنستان گفت: ارمنستان به طور جدی در تمام زمینه ها با ایران همکاری خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، آرام هارویتونیان ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید خود از مرکز ملی آزمون آلایندگی خودرو کرج در دفتر معاونت شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران این مرکز اظهار داشت: کشور ارمنستان به طور جدی تر در تمام زمینه ها با کشور ایران همکاری خواهد داشت.
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