86 درصد مردم از خدمات اورژانس راضی هستند

حمید اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس نتایج به دست آمده از نظرسنجی‌های صورت گرفته، درصد رضایتمندی امدادخواهان اورژانس 115 در سه ماهه‌ گذشته به ترتیب 63، 76 و 86 درصد به دست آمده که این آمار بیانگر رشد کمی و کیفی عملکرد مرکز فوریت‌های پزشکی در اطلاع‌رسانی و ارائه‌خدمات اورژانس پیش‌بیمارستانی است.

وی با اشاره به افزایش رضایتمندی مردم اصفهان از خدمات مرکز فوریت‌های پزشکی بر اساس نظرسنجی‌در سه ماهه‌گذشته‌، بیان داشت: این مرکز به منظور اطلاع‌رسانی به پرسنل فوریت‌های پزشکی و امدادخواهان اورژانس 115 و نیز نظرخواهی از آنان، در سال 88 نسبت به راه‌اندازی سامانه‌رایانه‌ای با امکان ارسال و دریافت پیامک و برقراری ارتباط با پرسنل و امدادخواهان اقدام کرد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث وفوریت‌های پزشکی استان اصفهان تصریح کرد: مسئولان مرکز فوریت‌های پزشکی اصفهان نیز با استفاده از سامانه‌مذکور که حدود سه سال از زمان راه‌اندازی آن می‌گذرد، روزانه به تعدادی از امدادخواهان اورژانس 115 در سطح استان پیامکی را با متن " با توجه به تماس شما با شماره‌115، آیا از خدمات اورژانس پیش بیمارستانی راضی هستید؟ کاملا راضی، راضی، کاملا ناراضی، ناراضی" ارسال می‌کنند.

وی اضافه کرد: در ادامه نیز با ارسال پیام کوتاه دیگری از تماس و پیامک آنان تشکر شده و درصورتی‌که پاسخ کاملا راضی و یا کاملا ناراضی ارسال شده باشد، در تماسی تلفنی دلیل پاسخ آنان را جویا می‌شوند.

اسماعیلی ادامه داد: همچنین در پایان هر ماه نظرات جمع‌آوری شده مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و نظرسنجی صورت گرفته از خدمت‌گیرندگان اورژانس در ارزشیابی سالانه پرسنل فوریت‌های پزشکی تاثیر بسزایی دارد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان نیز گفت: در محور آبنیل به پیربکران برخورد دو مینی‌بوس هفت کشته و مجروح برجای گذاشت.

وی بیان داشت: بر اثر برخورد دو دستگاه مینی‌بوس در محور آبنیل به پیربکران شش نفر مصدوم شدند و یک نوجوان 13 ساله نیز جان خود را از دست داد.

اسماعیلی گفت:در تماسی با اتاق فرمان فوریت‌های پزشکی (115) اعلام شد که دو دستگاه خودروی مینی‌بوس که یکی از آنها سرویس مدرسه بوده است در محور آبنیل به پیربکران از توابع شهرستان فلاورجان با یکدیگر برخورد کرده‌اند.

وی اظهار داشت: بلافاصله پس از اعلام حادثه، یک واحد امداد فوریت‌های پزشکی از پایگاه جاده‌ای اورژانس پیش‌بیمارستانی بهاران بر بالین مصدومان حاضر شد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان hصفهان تاکید کرد: مصدومان حادثه توسط آمبولانس فوریتهای پزشکی به بیمارستان امام خمینی (ره) فلاورجان منتقل شدند.

وی همچنین از فعال شدن نخستین اتوبوس آمبولانس اورژانس 115 استان اصفهان خبر داد و گفت: نخستین اتوبوس آمبولانس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان با هزینه‌ای بالغ بر چهار میلیارد ریال و ظرفیت انتقال 12 بیمار و مجروح شروع به فعالیت کرد.

معاون اجرایی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان در این زمینه بیان داشت: این اتوبوس دارای 12 تخت انتقال مجروح، تجهیزات کامل رفاهی برای پرسنل و بیماران، مجهز به تجهیزات پزشکی، احیا، سیستم گرمایشی و سرمایشی و برق اضطراری بوده و به زودی با استقرار در یکی از شاهراه‌های حیاتی استان فعالیت خود را آغاز می‌کند.

محمد ایرانپور افزود: در آینده‌نزدیک چهار اتوبوس آمبولانس دیگر نیز از سوی اورژانس کشور به استان تحویل و سه دستگاه نیز توسط مرکز فوریتهای پزشکی اصفهان تهیه می‌شود.

وی تصریح کرد: این اتوبوسها در شرایط عادی در شاهراه‌هایی که حجم مجروح در آن محل‌ها بالا است و نیز در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه‌بزرگ که تشکیل بیمارستان صحرایی ضروری است به امدادرسانی به مجروحان حوادث می‌پردازد.