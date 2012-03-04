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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۵۵

پیوس:

حمایت هواداران در بقای فوتبال صنعت ساری اثرگذار است

حمایت هواداران در بقای فوتبال صنعت ساری اثرگذار است

ساری - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال صنعت ساری گفت: حمایت فراوان هواداران در دیدارهای خانگی باقیمانده تا پایان فصل ، تضمین کننده بقا تیم در این رقابتها و حفظ سهمیه ساری در این مسابقات خواهد بود.

فرشاد پیوس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کادر فنی و بازیکنان از هیچ تلاشی برای دور کردن تیم از منطقه خطر دریغ نمی کنند اما حضور پرشور هواداران در بازیهای خانگی می تواند راه رسیدن به حداکثر امتیازات را هموارتر کند. هر کدام از بازیهای باقیمانده برای تیم صنعت، حکم بازی فینال را دارد.

وی بیان داشت: بازیکنان تیم صنعت دارای قابلیت و توانمندی فراوانی هستند که باید تلاش کنیم زمینه استفاده صحیح و مطلوب از این قابلیتها را با فراهم کردن امکانات مورد نیاز لازم فراهم شود.

پیوس به پیروزی در دیدار گذشته مقابل پارسه تهران اشاره کرد و گفت: مصدومیت فراوان بازیکنان مانع از اجرای کامل دستورات تاکتیکی کادر فنی شد اما با برتری در این دیدار نشان دادیم دور شدن تیم صنعت از منطقه خطر دور از دسترس نیست.

تیم فوتبال صنعت ساری در پایان هفته بیست و یکم دسته اول فوتبال کشور با 18 امتیاز در رده سیزدهم دسته اول فوتبال کشور قرار دارد.
 

کد مطلب 1551418

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