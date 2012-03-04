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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۱۴

نشست بررسی و نقد کتاب «رسانه شیعه» برگزار می شود

نشست بررسی و نقد کتاب «رسانه شیعه» برگزار می شود

نخستین نشست از سلسله نشست‌های «رواق اندیشه» با موضوع بررسی و نقد کتاب «رسانه‌ شیعه؛ جامعه‌شناسی آئین‌های سوگواری و هیئت‌های مذهبی در ایران» با حضور مؤلف و کارشناسان سه‌شنبه شانزدهم اسفند برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست از سلسله نشست‌های «رواق اندیشه» با موضوع بررسی و نقد کتاب «رسانه‌ شیعه؛ جامعه‌شناسی آئین‌های سوگواری و هیئت‌های مذهبی در ایران» با حضور محسن حسام مظاهری (مؤلف)، سید حسین شهرستانی(کارشناس ارشد جامعه‌شناسی) و سعید طاووسی (دانشجوی دکترای تاریخ)، سه‌شنبه شانزدهم اسفند از ساعت 15:30 الی 17:30 در سالن همایش‌های کانون اندیشه‌ جوان برگزار خواهد شد.
هدف نویسنده از تألیف این کتاب، که تاکنون به چاپ چهارم رسیده است، بررسی، تحلیل و فهم منطق تغییرات و تطورات مناسکی-گفتمانی مجالس و آیین‌های عزاداری شیعیان ایرانی در طول تاریخ و به ویژه در دوران معاصر ماست و این که آیا می‌توان این تغییرات را تابع الگویی تجربی - نظری دانست؟ شایان ذکر است که این کتاب در سومین جشنواره‌ بین‌المللی فارابی در رشته‌ علوم اجتماعی و ارتباطات و در بخش جوان حائز رتبه‌ سوم شد.
گفتنی است سلسله نشست‌های «رواق اندیشه»  با هدف معرفی و نقد آثار و تألیفات فعالان دانشجویی جبهه‌ی فکری - فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

علاقه مندان جهت شرکت در این برنامه می‌توانند به ساختمان مرکزی کانون واقع در خیابان وصال شیرازی، کوی بهنام، شماره 19 مراجعه کنند یا برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های 88960536 و 88989893 تماس بگیرند.
 

کد مطلب 1551421

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