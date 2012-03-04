برگزاری نخستین همایش یزدشناسی و نکوداشت استاد ایرج افشار

به گزارش خبرنگار مهر، از آنجا که یکی از موضوعات مورد پژوهش و تحقیق استاد افشار یزدشناسی و تصحیح متون خطی مرتبط با تاریخ این خطه بوده است، فعالان فرهنگی یزد همت خود را صرف این موضوع کرده اند تا یاد و خاطره بزرگ ایران شناسان را با برگزاری نخستین همایش یزدشناسی گرامی بدارند.

در این همایش یک روزه تعدادی از پژوهشگران و یزدشناسان به بیان سخنانی پیرامون آثار و شخصیت استاد ایرج افشار در نشست نخست و همچنین در نشست دوم به ارائه دیدگاههای خود پیرامون ضرورت ها، چالشها و آینده مباحث یزدشناسی در حوزه های مختلف از جمله فرهنگ، تاریخ، مفاخر، جغرافیا و ... می پردازند.

در این مراسم محمدحسین پاپلی یزدی، مدرس و پژوهشگر ایرانی در رشته جغرافیا درباره جغرافیای یزد، کاظم مدرسی درباره مفاخر و مشاهیر یزد سمسار یزدی درباره قنات های یزد سخنرانی می کنند.

در حاشیه این مراسم نیز نمایشگاهی از کتابهای استاد ایرج افشار در حوزه یزد و همچنین نمایشگاه عکس از این چهره ماندگار برگزار می شود.