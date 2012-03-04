پیکان برنده دیدار رفت برابر کاله شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‎های پیکان و کاله در چارچوب مرحله پلی‏‎آف مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های امروز یکشنبه در سالن پیامبر اعظم (ص) آمل برگزار شد که طی آن خودروسازان در پایان پنج گیم رقابت صاحب برتری شدند. نتیجه دیدار تیم‌های کاله و پیکان به این شرح است:

* کاله آمل 2 - پیکان تهران 3

(20 بر 25)، (24 بر 26)، (25 بر 21)، (25 بر 21)، (8 بر 15)

مرحله پلی‌آف مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به صورت 2 از 3 برگزار می‌شود. بنابراین درصورتیکه پیکان در دیدار برگشت نیز صاحب برتری شود راهی دیدار نهایی این رقابت‌ها خواهد شد. دیدار برگشت تیم‌های پیکان و کاله چهارشنبه در خانه والیبال تهران برگزار می‌شود.

سایپا البرز و شهرداری ارومیه دو تیم دیگر راه یافته به مرحله پلی‌آف مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور هستند. دیدار رفت این دو تیم در سالن انقلاب کرج در جریان است.