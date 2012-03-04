پیکان برنده دیدار رفت برابر کاله شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای پیکان و کاله در چارچوب مرحله پلیآف مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای امروز یکشنبه در سالن پیامبر اعظم (ص) آمل برگزار شد که طی آن خودروسازان در پایان پنج گیم رقابت صاحب برتری شدند. نتیجه دیدار تیمهای کاله و پیکان به این شرح است:
* کاله آمل 2 - پیکان تهران 3
(20 بر 25)، (24 بر 26)، (25 بر 21)، (25 بر 21)، (8 بر 15)
مرحله پلیآف مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور به صورت 2 از 3 برگزار میشود. بنابراین درصورتیکه پیکان در دیدار برگشت نیز صاحب برتری شود راهی دیدار نهایی این رقابتها خواهد شد. دیدار برگشت تیمهای پیکان و کاله چهارشنبه در خانه والیبال تهران برگزار میشود.
سایپا البرز و شهرداری ارومیه دو تیم دیگر راه یافته به مرحله پلیآف مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور هستند. دیدار رفت این دو تیم در سالن انقلاب کرج در جریان است.
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