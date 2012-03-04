نیازمند تلاش جهادی در عرصه علم، اقتصاد و عمران هستیم

به گزارش خبرنگار مهر‏، عبدالکریم جمیری ظهر یکشنبه در گلزار شهدای بوشهر در جمع مردم اظهار داشت: تنها به انجام خدمت خالصانه برای مردم که رکن اصلی جامعه دینی در راستای موازین الهی و کارامدی نظام هستند می‌اندیشم.

وی افزود: امروز استان بوشهر از یک فرصت طلایی به نام نماینده ولایت فقیه در استان برخوردار است که با اشرافیت کامل بر اوضاع مسلط است و نمایندگان استان می‌توانند با استفاده از منویات و مشاوره گرفتن از این بزرگوار استان را به جایگاه واقعی خود برسانند.

نماینده منتخب مردم بوشهر، گناوه و دیلم در نهمین دوره مجلس اضافه کرد: در محضر شهدا که در مقابل آنها احساس حقارت و کوچکی می‌کنم با شما مردم ولایت‌مدار و قهرمان استان بوشهر عهد می‌بندم امروز که توسط شما این بار مسئولیت را به دوش گرفته‌ام با کمک شما در راه اعتلا و کارامدی این نظام دینی تلاش کنم.

وی ادامه داد: در طول عمرم آنقدر که خود را شناختم همه تلاشم در حد توان نسبت به انجام وظایفم و بدون ذره‌ای توجه به منافع خویش بوده است و هم اکنون نیز با حمایت شما فقط به اعتلا و توسعه استان و حوزه انتخابیه‌ام فکر کنم.

جمیری از تلاش خود برای ایجاد همدلی و وحدت و دوری از تفرقه خبر داد و گفت: از توان همه متخصصان و نیروهای متعهد و ولایت‌مدار در راستای توسعه استان بوشهر بهره خواهیم برد.

وی با اشاره به قرار گرفتن کشور در دهه پیشرفت و عدالت، اظهار داشت: بیش از هر چیز به تلاش جهادی در عرصه علم، اقتصاد و عمران با همدلی و همراهی همه کسانی که دل در گرو انقلاب و توسعه استان دارند نیازمندیم.

جمیری ادامه داد: منتخبین مردم استان در این دوره انسان‌های دلسوز دین و نظام مقدس و پیرو ولایت هستند و مردم استان باید انها را در انجام وظیفه خطیرشان یاری و همراهی کنند.

عبدالکریم جمیری به عنوان نماینده جبهه متحد اصول گرایان در حوزه انتخابیه بوشهر گناوه و دیلم معرفی و موفق شد با قاطعیت‌ آرای مردم به عنوان نماینده این حوزه انتخابیه به مجلس شورای اسلامی راه یابد.