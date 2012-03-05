وضع معاونت هنری شهرداری درخشان نیست/ با عملکردسازی مخالفم

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران یکی از ارگانهایی است که بعد از یکی دوسال فعالیت بسیار چشمگیر و به تعبیری چشمنواز (با حجم بالای کار و برنامه در حوزه هنر) دچار افت و نزول شد و چند سالی است که از این مدیریت صدایی درنیامدهاست. بعد از محمدمهدی عسگرپور تا به امروز چهرههایی چون مجید سرسنگی، هادی منبتی، سادات اخوی و... بر صندلی معاونت هنری تکیه زدهاند. سید قاسم ناظمی تازهترین مدیر این معاونت است که به دفتر خیابان میرداماد رفته و گویا قرار است به دور از ملاحظات سیاسی به کارهای هنری بپردازد؛ آنچه در ادامه میخوانید گفتوگویی است درباره همین کارها؛
خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و هنر: شما قبل از این که معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران را بر عهده بگیرید چه تجربیاتی در حوزه مدیریت فرهنگی داشتهاید؟
سید قاسم ناظمی؛ معاون هنری سازمان فرهنگی شهرداری تهران: من 22 سال است که در حوزه فرهنگ و هنر کار میکنم. حوزه هنری تهران، معاونت فرهنگی ارشاد، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز، مجتمع سینمایی حوزه هنری از جمله اماکن فرهنگی هنری است که من در آنها مشغول به کار بودهام.
*اگر معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهردار تهران به خصوص معاونت هنری این سازمان را در یک بازه 10 ساله رصد کنیم، چندین و چند مدیر عوض شدهاست. از آقای عسگرپور گرفته تا دکتر سرسنگی، منبتی، سادات اخوی و بعد شما. با تمام احترام برای مدیران قبلی ما هرگاه میخواهیم از معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران صحبت کنیم یاد دوران مدیریت آقای عسگرپور خواهیم افتاد. میخواهم بدانم که آیا برنامهای برای باز گرداندن معاونت متبوع خودتان به آن دوران دارید؟
ناظمی: با توجه به تغییرات فضای فرهنگی هنری کشور در دورههای بعد از دفاع مقدس اتفاقی که افتاد این بود که شهرداریها به حوزه فرهنگ و هنر ورود کردند که به عقیده من اتفاق مبارک و میمونی بوده است. اگرچه شهرداریها سابقه دیرینی در این حوزه نداشتند ولی به هرحال به این حوزه ورود پیدا کردند که یک سری ایرادات و اشکالات هم داشت که جای بحث دارد. اما اکنون میتوانیم این ادعا را بکنیم که یکی از ارگانهایی که در یک دهه اخیر در جریانات هنری کشور تاثیر داشته سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بوده است البته در دورههایی افت و خیز نیز داشته که یک بخش آن طبیعی است.
با تمام اینها دستاورهای سازمان دستاوردهای ارزشمندی بوده است. هرچند انحرافاتی هم از برنامهها داشته ولی کلاً بد کار نکردهایم. من هم با حرف شما موافقم. دوران عسگرپور یکی از طلاییترین دوران معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری بودهاست البته باید برخی ملاحظات را نیز در نظر بگیریم. درست است که بعد از ایشان سازمان ما یک افت محسوس داشت، ولی زمانی که عسگرپور معاون هنری بود ما خانه هنرمندانی به این وسعت نداشتیم و یا ما امروز عنصر جدیدی به نام معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران داریم که در این حوزه کارهای حجیمی را در تهران انجام میدهد.
*آیا این مغایر با قانون نیست؟ یعنی شما هم معتقدید که در شهرداری موازیکاری میشود؟
ناظمی: ما بین خودمان تقسیم کار داریم. دو سال قبل احمد نوریان را داشتیم که هر دو معاونت را مدیریت میکرد ولی امروز جداسازی صورت گرفته است و معاونت فرهنگی اجتماعی را دکتر ایازی مدیریت میکند. امروزه امکانات و سخت افزارهای معاونت فرهنگی اجتماعی زیاد شدهاست و بسیاری از کارها را نیز به تبع این امکاناتی که دارند، برعهده گرفته است. ما در زمان عسگرپور برنامهای داشتیم که به نام سمپوزیوم مجسمهسازی تهران که معاونت هنری آن را برگزار کرد ولی امروزه این برنامه را سازمان زیباسازی برگزار میکند.
من خودم به عنوان معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران راضی نیستم که این اتفاق یعنی سمپوزیوم مجسمه سازی تهران را سازمان زیباسازی برگزار کند و میگویم ای کاش این برنامه را ما برگزار میکردیم ولی اگر با انصاف بنگریم هیچ ایرادی ندارد که این برنامه را سازمان زیباسازی برگزار کند و اصولا این برنامه با ساختار اداری انها همخوانی دارد.عمده وظایف ما کار فاخر در حوزه فرهنگ و هنر است.
کارهایی که رویکردی اجتماعیتر دارد و رویکردی که با طبقات مختلف اجتماعی مردم طرف است را به حوزههای معاونت فرهنگی هنری شهرداری تهران سپرده شده است. اگر این سازمانها نبودند این بار نیز بر دوش ما بود و ما باید به سراغ فضاهایی که یا کمتر تجربه شده یا تجربه شدهاند ولی باید به عنوان یک برند معرفی شوند، میرفتیم.
ما برنامهای داشتیم که عنوانش شبهای شهریور بود در حوزه ادبیات و شعر که حتماً باید ادامه یابد و یا یک جشنوارهای بود جایزه ادیان توحیدی که یک کار فوقالعادهای بود و باید ادامه مییافت.
*آیا قبول دارید الان در دوران افت هستید نه در اوج؟
ناظمی: من 3 ماه است که اینجا هستم و اگر از مدیریت من زمان بیشتری میگذشت و وضعمان همین گونه بود میگفتم بله کاملاً در افت هستیم. وضعیت امروز معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اصلاً درخشان نیست ولی من سه ماه است که اینجا هستم پس نمیتوانم آنچنان که باید در این مورد صحبت کنم.
* در میان صحبتهایتان به جشنواره و سمپوزیوم مجسمهسازی تهران اشاره کردید. امروز شاهد این هستیم که سازمان عریض و طویل زیباسازی شهرداری تهران در حال برگزاری سمپوزیومهایی به این شکل و سیاق است ولی برد آنها بسیار کمتر از آن سمپوزیوم مجسمه سازی است که چند سال پیش معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری برگزار کرد. به نظر میرسد که معاونت هنری این کار را نه از سر یک برنامه برای بیلان کاری بلکه بهعنوان یک برند هنری انجام میداد. نمیخواهم شما سازمان زیباسازی را نقد کنید، ولی آیا بهتر نیست این برنامه را شما برگزار کنید آن هم با دید هنری؟
ناظمی: باید بگویم دلایل کافی پیدا نکردم که چرا این برنامه جابجا شده است. اگر نگاه عملیاتی به این سمپوزیوم داشته باشیم باید به سازمان زیباسازی برود و خروجی آن در جریان کاری آن سازمان است. ما یک مدیریت در معاونت فرهنگی داریم به نام مدیریت تجسمی؛ دغدغه ما این نیست که چون زیباسازی به سمپوزیوم میپردازد ما تکلیفی برای مجسمهسازی نداریم ولی نگاه ما باید نگاهی متفاوتتری باشد.
*من جوابم را نگرفتم. شما آیا قصد دارید به سمپوزیوم مجسمهسازی وارد شوید؟
ناظمی: این سمپوزیوم برگزار میشود و وجه هنری آن هم کاسته نمیشود.
*شما گفتید که وظیفه شما انجام کارهای فاخر است. چه تعریفی از کار فاخر دارید؟
ناظمی: ما در حوزه هنری نمیتوانیم خیلی تاریخی نگاه کنیم. یکی از کارهای هنری کارهای دمدستی است نه اینکه بخواهیم ارزشگذاری کنیم و بگوییم که اینها به درد نمیخورد، نه مثلاً شبهای شعر. کارهای جاری را باید انجام داد. ولی در جایی ما یک جشنواره را تعریف میکنیم که مبتنی بر تولید است. این عمیقتر و فاخرتر است با تاکید بر اینکه کاری را تولید یا حمایت کنید که مبتنی بر ارزشهای مورد تایید ماست. ما کاری که ماندگار است و اصول و قوانین هنری را رعایت کرده باشد را کار فاخر میدانیم.
* آیا شما کارهای ادبی هم انجام میدهید؟
ناظمی: ما ادبیات را هم جزو هنر میدانیم.
* در شهرداری مناطق هم یک سری کار هنری انجام میشود ولی اتفاق تلخی چون خرید مجسمه از چین را از انها دیدهایم که با افتخار در سطح شهر نصب کردند در صورتیکه ما هزاران مجسمهساز بسیار عالی داریم. پس میتوانیم بگوییم وقتی شهرداران مناطق با نگاه غیرتخصصی وارد حوزه فرهنگ و هنر میشوند این اتفاقات رخ میدهد...
ناظمی: تا جایی که مطلع هستم و میدانم آقای قالیباف دستور مستقیم داد که بحث خرید و نصب مجسمههای چینی تمام شود. ما در شهرداریهای مناطق به بحث اجرایی توجه کردیم. عموماً ورود این بخش عملیاتی هستند. اینها مجریهای برنامه ما هستند. اگر قرار باشد مثلاً یک جشنواره حرفهای فرهنگی هنری را یک شهرداری منطقهای برگزار کند باید بگویم با ماموریت ذاتی او مشکل دارد و همخوانی ندارد. اگر قرار باشد که یک برنامه هنری را شهرداری مناطق برگزار کنند پس اصولاً سازمان عریض و طویلی به نام سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به چه درد میخورد! البته یک نکته را باید ذکر کنم و آن این است که هر کسی که در حوزه فرهنگ و هنر کاری بکند که ماندگار و فاخر باشد دستش را میبوسم.
*جایزه ادیان توحیدی را به عنوان یکی از بهترین برنامههای هنری چند سال اخیر میتوان ذکر کرد چه از نظر اجرا، چه از نظر محتوا. دو دوره برنامه برگزار شد در دو رشته پوستر و نگارگری و بعد دیگر هیچ. آیا قرار نیست آن برنامه ادامه یابد؟
ناظمی: هر کار ارزشمندی که در سازمان ما صورت گرفته بود را باید ادامه دهیم ولی باید مبتنیبر اقتضای روز باشد. زور زدن بیجاست که اگر بخواهیم برخی برنامهها را صرفاً ادامه دهیم. باید ببینیم که اصولا یک برنامه فرهنگی هنری آیا خروجی لازم را میدهد؟ من با عملکردسازی مدیران موافق نیستم. من با کارهایی که اگر نباشد هیچ اتفاقی خاصی نمیافتد هم بسیار مشکل دارم مثلاً دیدم سازمانی جشنواره فیلم سوپر هشت برگزار میکند که برایم بسیار خندهدار بود. ما در سال 91 در حال برنامهریزی هستیم برای یک سری برنامه خوب و برنامههایی که نیاز آن احساس میشود.
نمیتوانم امروز به شما بگویم که آیا ادیان توحیدی را برگزار میکنیم یا نه ولی قطعاً در سال آینده برنامههای فراملی خواهیم داشت. قرار است ما کارهایی را انجام دهیم که به نظرمان روی زمین مانده است و با ماموریتهای ذاتی سازمان ما هم همخوانی داشته باشد. کار هنری در استمرار جواب میدهد.
---------------
گفتگو: مجید احمدی
نظر شما