قطر حبابی در حال ترکیدن است/ عربستان ناکام بزرگ در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النخیل، "دنیز یمین" نویسنده لبنانی با اشاره به نقش قطر معتقد است : نقشی که قطر با کمک ابزارهای نفتی و گازی خود به دنبال ایفای آن در عرصه بین المللی و منطقه ای است، مدت زمان زیادی به طول نمی انجامد.

وی افزود: قطر با استفاده از امکانات مالی قوی خود می کوشد که نقش یک کشور بزرگ را ایفا کند، اما این تلاشها به مثابه حبابی است که زیاد دوام نمی آورد و در صورتی که کشورهای عربی دیگر فعال شوند قطر نمی تواند نقشی در این باره ایفا کند.

یمین تاکید کرد: قطر مجری سیاستهای آمریکاست و در سال 2003 از این کشور کوچک حوزه خلیج فارس به عنوان پلی برای اقدام نظامی ضد عراق استفاده شد، آمریکا پایگاههای نظامی مهمی در قطر دارد که در جنگ ضد عراق و افغانستان نقش خود را به خوبی ایفا کردند.

از سوی دیگر "سعد الله مزرعانی" معاون دبیر کل حزب کمونیست لبنان ابراز عقیده کرد: واکنش وزیر خارجه عربستان در نشست موسوم به دوستان سوریه در تونس و خروج وی از سالن محل نشست پیام مهمی دارد.

وی افزود: این نشان می دهد که با وجود اینکه عربستان همه امکانات مالی خود علیه سوریه را به کار گرفته و همسو با غرب و سیاستهای آنها در منطقه حرکت کرده است، اما نتوانسته کاری از پیش ببرد.

مزرعانی بیان کرد: عربستان خواهان فشارهای بیشتر ضد سوریه به ویژه با توجه به شکست تلاشهای غربی و عربی در شورای امنیت است و در این راستا به تلاشهای خود ادامه می دهد.

وی با اشاره به نقش مداخله جویانه ریاض و جنجال سیاسی و رسانه ای قوی علیه دمشق گفت : عربستان در راستای دخالت خارجی علیه سوریه حرکت می کند.

مزرعانی بیان کرد: عربستان در حالی به تلاشهای ضد سوری خود ادامه می دهد که مستبدترین رژیم را در عرصه بین الملل دارا است.

معاون دبیر کل حزب کمونیست لبنان اظهار داشت : سیاستهای عربستان در خدمت به سلطه طلبی آمریکا و اسرائیل بر مقدرات منطقه به ویژه آرمان فلسطین است.