ایران در برنامه هسته ای خود موفق می شود/همکاری دو جانبه بهترین راه حل اختلافات با غرب

"فرانسیس ژغه" مدیر مؤسسه تحقیقات راهبردی و دفاعی فرانسه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد ارزیابی خود از برنامه هسته ای ایران گفت: تلاش ایران برای دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای و توسعه آن طی سالهای آینده قابل درک است. به نظر من سازمان بین المللی انرژی اتمی و ایران برای اطمینان حاصل کردن از ایمنی سازی تاسیسات هسته ای این کشور باید به همکاری تنگاتنگ خود ادامه دهند.

وی افزود: این همکاری همچنین باید بین ایران و کشورهایی که توانایی تامین این امنیت در تاسیسات هسته ای این کشور را دارند انجام گیرد. به این دلیل است که من فکر می کنم باید این همکاری صورت گیرد تا زمینه انتقال فناوری هسته ای هموار گشته و از بروز مشکلات بین المللی بیشتر در آینده در زمینه هسته ای جلوگیری شود.

ایران می تواند در برنامه هسته ای خود موفق شود اما بهتر می شود اگر بتواند در این راه از فناوری های روز جهان و تجربیات دیگر کشورها استفاده کند. ژغه تاکید کرد: ایران می تواند در برنامه هسته ای خود موفق شود اما بهتر می شود اگر بتواند در این راه از فناوری های روز جهان و تجربیات دیگر کشورها استفاده کند. اگر ایران بخواهد این فناوری را بومی سازی کند زمان طولانی تری نیاز خواهد داشت که این خود مستلزم صرف هزینه های بیشتر است. به همین دلیل من فکر می کنم داشتن همکاری بین المللی و آمادگی دیگر قدرتها برای انتقال فناوری بهترین راه حل مسئله هسته ای ایران است. ژغه تاکید کرد: ایران می تواند در برنامه هسته ای خود موفق شود اما بهتر می شود اگر بتواند در این راه از فناوری های روز جهان و تجربیات دیگر کشورها استفاده کند. اگر ایران بخواهد این فناوری را بومی سازی کند زمان طولانی تری نیاز خواهد داشت که این خود مستلزم صرف هزینه های بیشتر است. به همین دلیل من فکر می کنم داشتن همکاری بین المللی و آمادگی دیگر قدرتها برای انتقال فناوری بهترین راه حل مسئله هسته ای ایران است.

این کارشناس هسته ای در بخش دیگری از این گفتگو به تصمیمهای گرفته شده در اروپا برای توقف فعالیت رآکتورهای هسته ای پرداخت و اظهار داشت: دولت آلمان تصمیم گرفته است فعالیتهای هسته ای خود را از سال 2024 متوقف کند. چنین تصمیمی به این معنی است که طی 12 سال آینده رآکتورهای هسته ای این کشور همچنان فعالیت خواهند کرد، اما در این مدت آلمان هیچ برنامه هسته ای دیگری را به اجرا نخواهد گذاشت.

وی افزود: همچنین پس از سال 2024 دیگر تولید برق با استفاده از انرژی هسته ای در آلمان انجام نمی گیرد. این که چنین امری شدنی است یا نه بستگی به دولت آلمان و توانایی های این کشور جهت یافتن جایگزینی مناسب دارد و باید گفت که این امر واقعا چالش بزرگی به شمار می رود. این در حالی است که فرانسه موضع متفاوتی دارد و دولت این کشور هم بدنبال دستیابی به استقلال در زمینه انرژِی بوده و از سوی دیگر نیز استفاده از منابع پاک و دوستدار طبیعت را ضروری می بیند.

به گفته ژغه برخی کشورها در سالهای گذشته مانند ایتالیا تصمیمی مشابه آلمان گرفته و از تعطیلی رآکتورهای هسته ای شان خبر داده اند، همین مسئله نیز موجب وابستگی ایتالیا به فرانسه شد بطوری که بخشی از انرژی مورد نیاز خود را از این کشور خریداری می کند.



با ادامه این روند بعید نیست ما در آینده انرژی تولیدی در نیروگاههای هسته ای مان را به آلمان نیز بفروشیم. به همین دلیل تعطیلی نیروگاهها در آلمان از منظر فرانسوی ها منفی ارزیابی نمی شود. فرانسیس ژغه رئیس موسسه تحقیقات راهبردی و دفاعی فرانسه پیش بینی کرد: با ادامه این روند بعید نیست ما در آینده انرژی تولیدی در نیروگاههای هسته ای مان را به آلمان نیز بفروشیم. به همین دلیل تعطیلی نیروگاهها در آلمان از منظر فرانسوی ها منفی ارزیابی نمی شود. در عین حال توسعه منابع دیگر انرژی و یافتن راههای بهتر تولید آن همچنان در دستور کار فرانسه قرار دارد. رئیس موسسه تحقیقات راهبردی و دفاعی فرانسه پیش بینی کرد: با ادامه این روند بعید نیست ما در آینده انرژی تولیدی در نیروگاههای هسته ای مان را به آلمان نیز بفروشیم. به همین دلیل تعطیلی نیروگاهها در آلمان از منظر فرانسوی ها منفی ارزیابی نمی شود. در عین حال توسعه منابع دیگر انرژی و یافتن راههای بهتر تولید آن همچنان در دستور کار فرانسه قرار دارد.

وی با اشاره به تخریب بخشهایی از نیروگاه هسته ای فوکوشیما در زلزله و سونامی سال گذشته ژاپن یادآور شد: به سختی می توان شرایط جغرافیایی اروپا و ژاپن را با هم مقایسه کرد، ژاپن با وجود تمام محاسبات و پیش بینی های انجام شده در مورد وقوع چنین فجایعی اقدام به ساخت نیروگاه هسته ای کرده و همچنان با چنین خطرهایی روبرو است، اما وقوع چنین زلزله های شدیدی در آلمان و یا فرانسه دور از ذهن است. هر چند این مسئله نیز نباید مانع اتخاذ تدابیر لازم برای تامین ایمنی رآکتورهای هسته ای آنها شود.

به اعتقاد این کارشناس فرانسوی کشورهای دیگری نیز مانند ایران و ترکیه با خطر زلزله مواجه هستند و به همین دلیل باید تدابیر ویژه برای مقابله با آن را از پیش بیاندیشند که البته تعبیه تجهیزات لازم و محاسبات دقیق در ساختمان تاسیسات هسته ای را ایجاب می کند. از نظر جغرافیایی در مناطقی که امنیت کمتری دارند باید تدابیر بیشتری برای ایجاد امنیت تاسیسات هسته ای اندیشیده شده و هزینه بیشتری هم برای این کار پرداخت شود.