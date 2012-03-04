480 بسیجی شرکت گاز مازندران راهی سرزمینهای نور شدند

سید حمزه عمادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این اردوها را آشنا شدن نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت و دفاع مقدس عنوان کرد و افزود: کاروانهای راهیان نور به لحاظ ایجاد فضاهای فرهنگی و معنوی یک سفر تحول گرایانه در جوانان است.

فرمانده بسیج شرکت گاز مازندران، بر لزوم انتقال فرهنگ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به نسل جدید امروز تاکید کرد و گفت: ‌کاروانهای راهیان نور پل ارتباطی بین نسل انقلاب و دفاع مقدس و نسل امروز بوده تا فرهنگ و تفکر و آن اندیشه ناب را به نسل حاضر منتقل کند.

وی، کاروانهای راهیان نور را اقدامی فرهنگی و بازتاب حماسه دفاع مقدس دانست و افزود: راهیان نور درهای بصیرت دینی را به روی زائران می گشاید و آنان را با ایثار، معرفت و ازخودگذشتگی آشنا می کند.

عمادی بیان داشت: کارکنان گاز مازندران و خانواده های آنها در هفت مرحله از 25 اسفند امسال تا 13 فروردین سال آینده از مناطق شوش، طلائیه،فکه، دهلاویه،چزابه، هویزه،شلمچه،اروند کنار و خرمشهر بازدید خواهند کرد.

وی گفت: سفر به سرزمینهای نور تجدید میثاق با شهدای ارزشمند هشت سال دفاع مقدس و ترویج روحیه شهادت طلبی،ایثار و استقامت در برابر تهاجم فرهنگی دشمن است.

عمادی گفت: چنین سفرهایی نه تنها باورهای دینی و مذهبی خانواده ها را تقویت می کنند بلکه درس ولایتمداری و دشمن ستیزی را به آنها می آموزد.