اجرای قانون جدید مشاغل سخت و زیان آور در 470 شعبه تامین اجتماعی

محمد حسن زدا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: استفساریه قانون مشاغل سخت و زیان آور که چندی قبل از سوی شورای نگهبان به تصویب نهایی رسید چند ماه است که به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شده و هم اکنون بدون هیچ مشکلی در تمامی شعب اجرایی می شود.

وی درمورد آمار افرادی که قانون جدید مشاغل سخت استفاده کرده اند ، تاکید کرد: آمارهای دقیق در پایان سال جمع آوری و ارائه می شود.

در قانون مشاغل سخت و زیان آور داشتن سابقه کار 25 سال متناوب و 20 سال متوالی قید شده است این درحالی است که در گذشته 25 سال متوالی مبنای محاسبه بازنشستگی در مشاغل سخت بود.

براساس قانون جدید فردی که می خواهد از طریق استفاده از این قانون بازنشسته شود شرط سنی ندارد و با داشتن شرایط موجود در هر سنی که قرار گیرد مشمول بازنشستگی می‌شود.

مدیرکل درآمد حق بیمه صندوق تامین اجتماعی گفت: برای استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان آور ، حق بیمه افرادی که در گذشته برای مدتی در یکی از مشاغل سخت کار کرده اند باید توسط کارفرما و یا خود آنها پرداخت شود در غیر اینصورت این قانون شامل حالشان نمی شود.

زدا افزود: فرد بیمه شده خودش نیز می تواند نسبت به پرداخت مابه التفاوت حق بیمه خود اقدام کند اما با توجه به مبلغ آن ما اصرار داریم که در این شرایط کارفرما حق بیمه آن سال و یا زمان خاص را پرداخت کند.