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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۱۸

به مناسبت نوروز91/

حراج آثار نقاشی سال 90 در اصفهان برگزار می‌شود

حراج آثار نقاشی سال 90 در اصفهان برگزار می‌شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: خانه تجسمی حوزه هنری استان اصفهان حراج آثار نقاشی سال 90 خود را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حراج آثار نقاشی سال 90 از هنرمندان معاصر نوگرای استان اصفهان با عنوان نمایشگاه نقاشان نوگرای اصفهان با حضور برخی از اساتید دانشگاه سپهر و اعضای انجمن نقاشان معاصر اصفهان برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه که در نقش خانه اصفهان (مجتمع فرهنگی هنری سوره) واقع در خیابان آمادگاه گشایش می‌یابد، شامل آثاری از هنرمندان معاصر نوگرای اصفهان است که زیرقیمت 250 هزار تومان  ارائه شده و به فروش می‌رسد.

نمایشگاه نقاشان نوگرای اصفهان در ساعت 16 بعدازظهر از 20 اسفندماه سال جاری در گالری این نمایشگاه تا 16 فروردین ماه جهت بازدید عموم دایر است.

نمایشگاه نقاشان نوگرای اصفهان از تاریخ یک تا چهار فرودین ماه سال 91 تعطیل است.
 

کد مطلب 1551433

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