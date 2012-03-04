یک میلیارد تومان اعتبار فرهنگی به کمیته امداد تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم رستگار بعد از ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه اظهار داشت: سه برنامه فکری، فرهنگی، مهارتی زیر ساخت خروجی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) را حمایت می کند.

وی با اشاره به اینکه 29 هزار خانوار مورد بررسی کمیته امداد این استان قرار گرفته اند، عنوان کرد: 13 هزار دختر که در آستانه ازدواج هستند تحت حمایت کمیته امداد قرار گرفته اند.

رستگار با اشاره به خانم های بی سرپرست که از همسر خود جدا شده اند و یا همسر آنها فوت شده است، بیان داشت: برای این خانم ها نیز تلاش می شود زمینه ازدواج برای آن ها فراهم شود از جمله تهیه جهزیه مجدد، مستمری آن ها تمدید می شود و به همسر آینده این خانم ها شرایط تسهیلات داده می شود.

دو هزار دانشجو تحت پوشش کمیته امداد چهار محال و بختیاری است

وی تصریح کرد:دو هزار و 500 نفر دانشجو تحت حمایت کمیته امداد این استان قرار گرفته اند.

رستگار افزود: در نظام آموزش جامعه و خانواده ، فرد و خانواده و جامعه مورد مطالعه قرار گرفته است.

وی اذعان داشت: یک میلیارد تومان اعتبار به تعداد افراد بازمانده از تحصیل در زمینه فرهنگی و تربیتی، روابط بین والدین و همسران در سال جاری تخصیص داده شده است.

رستگار یاد آور شد: هزار نفراز افراد تحت حمایت کمیته امداد از مهارت آموزشی فنی و حرفه ای برخوردار شده اند که برای آموزش این افراد 90 میلیون تومان هزینه شده است.

580 میلیون تومان هزینه سلامت خانواده های تحت کمیته امداد شده است

مدیر کل امداد امام خمینی (ره) چهار محال و بختیاری گفت: افرادی که تحت کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار گرفته اند می توانند از بیمه پزشک خانواده استفاده کنند اما اولویت با افرادی است که بیماری خاص دارند و تحت حمایت این کمیته هستند.

رستگار ادامه داد: یک هزار و 135 خانواده کمیته امداد در سال جاری از خدمات بیمه تامین اجتماعی استفاده می کنند.

وی تصریح کرد: در سال جاری 530 میلیون تومان به حساب بیمه تامین اجتماعی برای افراد تحت پوشش این کمیته واریز شده است.

رستگار با اشاره به اینکه یکی از راه های توانمند سازی خانواده های تحت پوشش داشتن مسکن است، عنوان کرد: یک میلیارد و 800 میلیون تومان برای خدمات مسکن افراد تحت پوشش در سال جاری هزینه شده است و 450 مورد بابت احداث و خرید منزل شده است.

ابوالقاسم رستگاربا بیان اینکه تا پایان بهمن ماه سال جاری شش هزار فرصت شغلی برای افراد تحت پوشش به وجود آمده است که 400 درصد رشد نسبت به عملکرد سال گذشته بوده است، بیان داشت : پیش بینی می شود تا فروردین سال آینده هفت هزار و 500 شغل توسط کمیته امداد این استان ایجاد شود.